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الليلة.. هبة عبد الغني ضيفة برنامج "مساء الفن" مع ميار نصار

الأربعاء 25/مارس/2020 - 11:32 ص
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بوابة الفجر
هبة أحمد
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تحل الفنانة هبة عبد الغني اليوم ضيفة في برنامج "مساء الفن" الذي تقوم بتقديمه المذيعة ميار نصار على قناة النايل دراما، اليوم الأربعاء في تمام الساعة الخامسة مساءً.

وتحكي هبة خلال اللقاء عن كواليس التصوير خلال الأيام الحالية بعد انتشار فيروس كورونا، كما تتحدث عن دعمها الكبير لمبادرة خليك في البيت، وتروى العديد من الطرق للاستمتاع بالجلوس في المنزل خلال هذه الأيام الصعبة التي تمر بها كل دول العالم.

وتتحدث هبة عن مشاركتها في مسلسل"إلا أنا" الذي يعرض حاليًا عبر شاشات القنوات الفضائية، كما تتحدث أيضًا عن مشاركتها في مسلسل "فرصة ثانية" المقرر عرضه خلال الماراثون الرمضاني المقبل، وأيضًا عن مسلسل الأخ الكبير وكواليس التصوير وردود الأفعال، عن شخصيتها بالمسلسل.


كما توضح خلال الحلقة أسباب مشاركتها في بطولة مسلسل "حشمت في البيت الأبيض" الذي يتم عرضه حاليًا عبر قناة Cbc.

يشار أن برنامج "مساء الفن" يتم عرضه على قناة نايل دراما،وهو من إعداد حاتم كف، تقديم ميار نصار إخراج أحمد وهدان.
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