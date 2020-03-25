قرار عاجل من النيابة ضد قاتل زوجته وعشيقها بالعمرانية

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، تجديد حبس المتهم بقتل زوجته وعشيقها بعدما شاهدهما في وضع مخل داخل شقته بالعمرانية، ١٥ يوما على ذمة التحقيقات.





واستعجلت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، تقرير الطب الشرعي في واقعة مقتل زوجة وعشيقها على يد زوجها داخل شقتهما، بعدما سدد لهما عدة طعنات متفرفة.





وكشفت تحقيقات النيابة العامة، بجنوب الجيزة، عن تفاصيل واقعة قتل زوجة وعشيقها على يد زوجها داخل شقتهما بمنطقة العمرانية، حيث تبين أن الزوجة كانت على علاقة مع عشيقها منذ فترة.





وأفادت التحقيقات مع المتهم، بأنه يعمل حارس عقار لإحدى العقارات، وفي يوم الواقعة عاد للمنزل في وقت مبكر، وبمجرد دخوله سمع همسات وأصوات صادرة من غرفة نومه، وعلى الفور أسرع للغرفة، ووشاهد زوجته في أحضان عشيقها وهما عاريين، فلم يتمالك نفسه من هول المشهد، وأسرع للمطبخ ليستل سكينًا وسدد لهما طعنات متفرقة بجسدهما، دفاعا عن شرفه.





وفي سياق آخر، كشفت تحقيقات النيابة العامة، بشمال الجيزة، عن تفاصيل العثور على جثة شخص أربعيني العمر داخل شقته بالدقي، فيما طلبت فحص كاميرات المراقبة المحيطة بالمنطقة، لمعرفة المترددين عليه.





وأفادت تحقيقات النيابة، بأن المتوفى كان يقيم بمفرده، ومدمن مخدرات منذ فترة كبيرة، وخاصة "مخدر الاستروكس"، حتى قام ببيع الأشياء خاصته لشراء هذا المخدر، وفي يوم الواقعة، اكتشف أهالي المنطقة، بانبعات رائحة كريهة من الشقة، وعلى الفور تم الإبلاغ.





وأكد تقرير الكشف الطبي المبدئي، أن الجثة ليس بها إصابات ظاهرية، وأنه لا توجد شبهة جنائية، والوفاة نتيجة تعاطي جرعة زائدة من المخدرات.





وأمرت النيابة، في وقت سابق بانتداب الطب الشرعي، لتشريح الجثة، للتصريح بالدفن، للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها، فيما طلبت التحريات حول الواقعة.





وعثرت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة، على جثة مدمن مخدرات داخل شقته، بمنطقة الدقي، وسط المحافظة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.





وتلقى اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من العميد عمرو طلعت، رئيس قطاع شمال الجيزة، بورود بلاغا للمقدم هاني الحسيني رئيس مباحث قسم شرطة الدقي من إدارة شرطة النجدة، يفيد بالعثور على جثة شخص داخل شقته بالقرب من فندق شهير، بنطاق القسم.





ووجه اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع، بانتقال قوة أمنية لمكان البلاغ للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها، حيث انتقلت قوة أمنية بإشراف المقدم محمد أبو زيد وكيل فرقة وسط الجيزة، وعُثر على جثة قاطن الشقة، دون أي إصابات ظاهرية، وتبين سلامة جميع أبواب ونوافذ الشقة.



