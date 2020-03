آبل تطلق تحديث "iOS 13.4" رسمياً

اطلقت شركة آبل - Apple رسميًا، الإصدار الأخير من iOS 13.4 لأجهزة هواتف iPhone و iPadOS 13.4 لأجهزة iPad.





هذه الإصدارات متاحة للتنزيل والتثبيت على أجهزة آبل - Apple، يمكن لأي شخص يمتلك جهاز آبل - Apple تنزيل الإصدار النهائي من iOS 13.4.





الميزات الجديدة المدرجة في iOS 13.4 هي Memojis الجديدة ومشاركة مجلد iCloud والقدرة على تجميع تطبيقات iOS و Mac.





ميزة أخرى تم تقديمها هي CarKey API التي ستسمح للمستخدمين بترك مفاتيحهم الرئيسية في المنزل واستخدام iPhone كمفتاح سيارة في طرازات السيارات المدعومة. أيضًا ، أولئك الذين يخططون لشراء سماعات الرأس اللاسلكية الجديدة Powerbeats4 من Apple سيتطلبون iOS 13.4 للاستفادة الكاملة من جميع الميزات الجديدة.





تم إطلاق iOS 13.4 جنبًا إلى جنب مع تحديث برنامج iPad المطابق من Apple للمطورين، iPadOS 13.4.





الأجهزة المتوافقة مع أحدث برامج Apple beta هي iPhone 11 Pro و iPhone 11 Pro Max و iPhone 11 و iPhone XS و iPhone XS Max و iPhone XR و iPhone X و iPhone 8 و iPhone 8 Plus و iPhone 7 و iPhone 7 Plus و iPhone 6s و iPhone 6s Plus و iPhone SE و iPad Pro الجيل الثاني 12.9 بوصة و iPad Pro الجيل الثاني 12.9 بوصة و iPad Pro الجيل الثاني 12.9 بوصة و iPad Pro مقاس 10.5 إنش و iPad Pro مقاس 9.7 إنش و iPad Air 3rd الجيل ، iPad Air 2 و iPad الجيل السادس و iPad الجيل الخامس و iPad mini الجيل الخامس و iPad mini 4 و iPod touch الجيل السابع.