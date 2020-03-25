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الصحة الكويتية تعلن شفاء 43 حالة من فيروس كورونا

الأربعاء 25/مارس/2020 - 11:11 ص
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فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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أعلن عبدالله السند، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة في الكويت، اليوم الأربعاء، شفاء 43 حالة من فيروس كورونا.

 

وسجلت وزارة الصحة الكويتية، 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرة إلى ضرورة الوعي لخطورة هذا المرض وعدم إهمال الإرشادات والتعلميات.

 

ولفت عبدالله السند، في مؤتمر صحفي، إلى بعض دول العالم التي لم تعِ حجم الكارثة فانهار نظامها الصحي بوقت ضئيل جدا ولم تستطع مواجهة الوباء العالمي.

 

واوضح أن مجمل الحالات في الصين قد بلغ 81 ألفا، فيما وصل عدد الحالات حول العالم إلى أكثر من 380 ألف إصابة.

 

وقد استطاعت الصين، السيطرة على فيروس كورونا المستجد تقريبا بسبب الإجراءات الاحترازية والخطوات الوقائية التي التزمت بها، مستشهدا بأن معدل الإصابات الماضية في معقر دار الوباء كانت في الغالب من حالات خارج الصين.

 

وقال السند، إنه خلال الساعات الماضية فقط، سجلت 4 دول جديدة أول ظهور للمرض عندها، مؤكدا أن مجمل الدول التي ضربها الوباء حتى اليوم قد وصل إلى 196 دولة.

 

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فيروس كورونا شفاء 43 حالة الكويت الإجراءات الاحترازية اصابات جديدة

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