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شريف إكرامى يجبر أحمد الشناوى على الهروب من بيراميدز

الأربعاء 25/مارس/2020 - 11:07 ص
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إكرامى و أحمد الشناوى
إكرامى و أحمد الشناوى
الفجر الرياضي
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أعلن الحارس شريف إكرامي رحيله عن النادي الأهلي، في وسط أنباء عن تعاقده مع فريق بيراميدز الذي يرحب بضمه.


وجعلت تلك التكهنات حارس مرمى بيراميدز أحمد الشناوى أن يبحث عن عرض آخر في الدوريات الخليجية تمهيداً للرحيل عن بيراميدز بداية من الموسم المقبل، بعدما تأكد تعاقد ناديه مع شريف اكرامى حارس مرمى النادي الأهلي.

وفي ذلك السياق أن شريف اكرامي حصل على اتفاق بالمشاركة كحارس أساسي مع بيراميدز خاصة ةهذا جعل أحمد الشناوى عن عروض أخرى في دول الخليج، خاصة وأنه لا يشارك بانتظام هذا الموسم.


يذكر أن كشفت بعض الأنباء عن إقتراب النادي الاهلي من التعاقد مع أحمد الشناوى كبديل لرحيل شريف إكرامي خلال المرحلة المقبلة.
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