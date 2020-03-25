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ناهد السباعي تمارس اليوجا في الحجر المنزلي

الأربعاء 25/مارس/2020 - 11:00 ص
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بوابة الفجر
رشا عادل
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شاركت الفنانة ناهد السباعي، جمهورها بمجموعة صور جديدة لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهرت خلال الصور تمارس اليوجا من داخل المنزل.

وعلقت ناهد، على الصور قائلة:"تمرينات يوجا لتقوية جهاز المناعة من البيت خليكوا في البيت بتمرن مع كلبي سكر بس هو كسول شويتين".

ولاقت الصور تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنانة المصرية، فنهالت التعليقات عليها، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"عاش يا وحش" وأضاف آخر"انتي ممثلة جامدة جدًا"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"الصور جميلة وأكيد الرياضة والحركة احلى".

يذكر أن آخر أعمال ناهد السباعي، فيلم "اللعبة الأمريكاني"، الذي شارك في بطولته عدد كبير من الفنانين منهم الفنان أحمد الشامي وبيومي فؤاد وشيماء سيف، والفيلم من تأليف محدت السباعي.
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