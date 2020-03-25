قوات الأمن تفض سوق إطسا البلد بمحافظة المنيا (صور)

تمكنت الوحدة المحلية بقرية البيهو التابعة إداريا لمركز سمالوط شمالي محافظة المنيا، اليوم الأربعاء، من ، بالتعاون مع قوات الأمن ومكتب التموين.





يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا والدكتور محمد محمود أبو زيد نائب المحافظ بمنع إقامة جميع الأسواق منعا لتجمعات المواطنين كإجراء احترازي لمجابهة فيروس كورونا المستجد.





وفي سياق متصل تابع محافظ المنيا، الحملات اليومية التي تنظمها مديرية التموين على جميع مراكز المحافظة التسع، بهدف ضبط الأسواق والتصدي بكل حزم لكافة محاولات التلاعب بالأسعار أو الاحتكار أو أي مظاهر لاستغلال المواطنين، ومنع أي محاولات للتجار لرفع الأسعار خاصة السلع الأساسية، والمتابعة المستمرة لتوفير السلع الغذائية الأساسية بكميات مناسبة.





وقال محافظ المنيا، اللواء أسامة القاضى، إن تلك الإجراءات تأتي تنفيذًا لتكليفات وزير التنمية المحلية، بإحكام الرقابة على كافة السلع التموينية، في ضوء الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من قبل الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.





شدد محافظ المنيا اللواء أسامة القاضى، علي الاستمرار في تكثيف الرقابة التموينية على الأسواق وتشديد الرقابة على منافذ البيع لمكافحة الممارسات الاحتكارية وضبط الأسعار، والتنسيق المستمر مع جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وشن حملات على المخالفين، مع تشديد الرقابة على أماكن تخزين السلع والمنظفات والمطهرات مع توافر جميع الاشتراطات الصحية والوقائية.





ودعا المحافظ جميع المواطنين بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، والتي أعلنت عنها الحكومة سواء ممثلة في مركز معلومات مجلس الوزراء ووزارة الصحة المصرية أو منظمة الصحة العالمية.





من جانبه أوضح الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، إن الحملات أسفرت عن تحرير 59 محضرًا في مجالي المخابز والأسواق، منها 20 مخالفة في مجال المخابز، تنوعت بين (نقص بالخبز- شهادة صحية - عدم وجود سجلات - مخالفات لقضايا أخري متنوعة)، وفي مجال متابعة الأسواق تم تحرير 39 مخالفة تنوعت بين (عدم الإعلان عن أسعار المنتجات - محلات تجارية بدون ترخيص - منتجات مجهولة المصدر - محلات بدون شهادات صحية ).



