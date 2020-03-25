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لطيفة تتكفل بالمواطنيين التونسيين العالقين بمصر

الأربعاء 25/مارس/2020 - 10:57 ص
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لطيفة
لطيفة
هبة أحمد
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قررت الفنانة التونسية لطيفة التكفّل بجميع المواطنين التونسيين المتواجدين في مصر حاليًا دون سكن أو مصاريف،بسبب تعليق الطيران بين مصر وتونس في الوقت الحالي لانتشار فيروس كورونا.

فقررت تكفّل مصاريف إقامة مواطنيها في أحد فنادق منطقة الهرم لمدة 15 يومًا،لحين يتم التنسيق مع السفارة التونسية لإرسال طائرة خاصة لكي تنقلهم إلى بلدهم تونس من جديد.

كما تبرعت لطيفة منذ عدة أيام بمبلغ 100 ألف دينار تونسي، وهو ما يعادل 35 ألف دولار أميركي لشعبها من أجل محاربة فيروس كورونا، و قرّرت أيضًا التكفل ب 100 أسرة مصرية.

وفي سياق آخر طرحت لطيفة مؤخرًٍا أغنية جديدة لها تحمل اسم "حب بيغير ملامح"، وهى من كلمات وألحان إسلام صبري.
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