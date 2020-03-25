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حدث فريد من نوعه.. آيسلندا تعلن إصابة شخص بسلالتين من كورونا في آن واحد

الأربعاء 25/مارس/2020 - 10:55 ص
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فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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كشفت شركة أدوية آيسلندية، اليوم الأربعاء، عن إصابة مواطن في البلاد بسلالتين من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في آن واحد، في حادث يعد الأول من نوعه على مستوى العالم.

 

ووفقًا لهيئة البث الآيسلندية الوطنية RÚV، قال المدير التنفيذي لشركة deCODE genetics، كاري ستيفانسون، إن السلالة الثانية، التي أصيب بها الشخص الذي لم يكشف عن اسمه، هي  طفرة في الفيروس الذي بدأ تفشيه أواخر العام الماضي من مركز محافظة هوبي الصينية مدينة ووهان.

 

وأضاف ستيفانسون، أن هذا النوع المتحور من الوباء يعد أخطر أكثر عدوائية من الفيروس الأصلي، موضحا أن جميع الأشخاص الذين انتقل إليهم كورونا من ذلك الشخص أصيبوا بالسلالة الثانية.

 

وأوضح ستيفانسون، أن الإصابات بهذه السلالة المتحورة لم تسجل بعد في أي دولة أخرى، مرجحا أن "كوفيد-19" قد يتطور مع مرور الوقت نحو زيادة عدوانيته.

 

وأشار ستيفانسون، إلى أن نحو 1% من سكان آيسلندا قد أصيبوا على الأرجح بفيروس كورونا، ما يتجاوز بشكل ملموس الحصيلة الرسمية.

 

وكانت آيسلندا، قد سجلت حتى الآن رسميا حالتا وفاة و648 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد.

 

وانتشر فيروس كورونا بشكل كبير خلال الأيام والأسابيع الماضية، وتجاوز عدد الوفيات بفيروس كورونا في العالم حتى الآن حاجز الـ3 آلاف شخص، فيما اقترب عدد المصابين من 300 ألف مصاب.

 

 واتخذت العديد من دول العالم، إجراءات وقائية واحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، مثل حظر التجوال، ومنع التجمعات وإيقاف حركة السفر بين الدول، وغيرها من الإجراءات الوقائية لمنع انتشار هذا الفيروس.

 

وانتقل فيروس كورونا إلى العديد من الدول؛ وسجلت عشرات حالات الوفاة بسبب الفيروس في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية وفرنسا والولايات المتحدة والعراق، وغيرها من دول العالم.

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فيروس كورونا سلالتين من فيروس كورونا ايسلندا

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