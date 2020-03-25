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لمواجهة كورونا.. غّلق أكبر سوق للمواشي في بني سويف (صور)
الأربعاء 25/مارس/2020 - 10:57 ص
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احمد فتحي الدسوقي
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سيطرت الأجهزة الأمنية ببني سويف، على مداخل ومخارج مدينة إهناسيا، ونجحت في إغلاق سوق "الأربعاء" الأسبوعي بالمدينة، وكذلك سوق المواشي، الذي يعد الأكبر بالمحافظة، ضمن الإجراءات الإحترازية التي تطبقها المحافظة لمواجهة إنتشار فيروس كورونا.
وتعاونت قوات الشرطة بمركز إهناسيا، بإشراف العميد محمود مهني، مع مسؤولي الوحدة المحلية برئاسة المحاسب يحيى ياسين، رئيس الوحدة المحلية، في إجهاض محاولات بعض باعة الخضروات والفاكهة والخردوات، وتجار المواشي، إقامة السوق، مساء أمس الثلاثاء، فأغلقت القوات مداخل ومخارج المدينة، ومنعت الباعة من فرش بضائعهم.
كانت قوات الشرطة بمركز إهناسيا، نفذت، امس الثلاثاء، قرار غّلق إداري رقم 54 لسنة 2020 مغسلة سيارات وورشة تصليح كاوتش ومخزن لبيع الأسمنت ومحل لإصلاح الساعات، بمدينة إهناسيا، وتم تشميع أبوابها بالشمع الأحمر، وذلك لمخالفتها قرار رئيس مجلس الوزراء.
وذلك خلال حملة برئاسة بحضور نائبي رئيس الوحدة المحلية، ومسؤولي الإشغالات والأزمات بالوحدة المحلية، وبتدعيم قوة أمنية من مركز الشرطة، لمتابعة لمخالفتها قرار رئيس مجلس الوزراء، رقم 739 لسنة 2020 بشأن الاجراءات الإحترازية لمواجهة إنتشار فيروس كورونا.
وخلال تفقد الحملة لشوارع المدينة، فوجئت بفتح المنشأت بالمخالفة للقرار، وتم تحرير المحاضر اللازمة ضد أصحابها، وتنفيذ قرار الإغلاق وتشميع أبوابها بالشمع الأحمر، وأخذ الإقرار اللازم على أصحاب المنشأت الأربعة، بعدم الإقتراب منها أو محاولة فتحها طوال فترة تنفيذ القرار.
كما تصدت حملة من الوحدة المحلية، قادها نشأت معبد، وعلاء الصغير، وأوقفت إقامة ملاهي شعبية بمنطقة "جُرن عزبة أبوزيد" بمدينة إهناسيا، لمنع التجمعات ضمن إجراءات مواجهة إنتشار فيروس "كورونا".
وواصلت الحملات جهودها، وأغلقت مداخل مخارج المدينة ضمن إجراءات إلغاء سوق "الأربعاء" الأسبوعي، تنفيذًا لقرار الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بشأن إغلاق الأسواق الشعبية، وإغلاق المحلات التجارية والمقاهي والسيبرات ومركز اللياقة البدنية "الجيم" والكرافانات وفض تجمعات الأفراح الشعبية.
وتواصل الحملات جهودها بالمراكز الإدارية السبع، مدعمة بقوة أمنية، لتنفيذ قرار رئيس الوزراء بالغلق يوميا من 7 مساء لـ6 صباحا، حتى 31 مارس الجاري، وجابت الحملات شوارع المدن والقرى، مستهدفةً المحال والمنشآت التي تهدف إلى بيع السلع التجارية أو تقديم المأكولات أو الخدمات أو التسلية أو الترفيه، ووحدات الطعام المتنقلة، وذلك للتأكد من تطبيق قرار الغلق واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف للقرار.
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