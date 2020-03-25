لمواجهة كورونا.. غّلق أكبر سوق للمواشي في بني سويف (صور)

سيطرت الأجهزة الأمنية ببني سويف، على مداخل ومخارج مدينة إهناسيا، ونجحت في إغلاق سوق "الأربعاء" الأسبوعي بالمدينة، وكذلك سوق المواشي، الذي يعد الأكبر بالمحافظة، ضمن الإجراءات الإحترازية التي تطبقها المحافظة لمواجهة إنتشار فيروس كورونا.





وتعاونت قوات الشرطة بمركز إهناسيا، بإشراف العميد محمود مهني، مع مسؤولي الوحدة المحلية برئاسة المحاسب يحيى ياسين، رئيس الوحدة المحلية، في إجهاض محاولات بعض باعة الخضروات والفاكهة والخردوات، وتجار المواشي، إقامة السوق، مساء أمس الثلاثاء، فأغلقت القوات مداخل ومخارج المدينة، ومنعت الباعة من فرش بضائعهم.