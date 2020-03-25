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قطاع البنوك التجارية يقود مؤشر سوق البحرين للصعود 1.8% بمستهل التعاملات

الأربعاء 25/مارس/2020 - 10:50 ص
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سوق البحرين المالي
سوق البحرين المالي
نيفين سمير
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سوق البحرين المالى

إستهل سوق البحرين المالى، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء،علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق بنسبة 1.82% رابحاً 24.72 نقطة ليصل إلى مستوى 1385.01 نقطة، مدفوعاً بصعود قطاعات البنوك التجارية والاستثمار والخدمات ، وجرت تداولات  بسوق البحرين المالي علي عدد  2.6 مليون سهم بقيمة 372.2 ألف دينار.
 
وقاد الارتفاع بسوق البحرين المالي ، قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 99.61% مدفوعاً بصعود سهم البنك الأهلى المتحد بنسبة 6.11%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 2.62% مدفوعاً بصعود سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 4.38%كما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة نمو 2.07% مدفوعاً بصعود سهم شركة إى بى إم تيرمينالز البحرين بنسبة 1.90% ، فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة نمو 5.29% مدفوعاً بصعود سهم شركة إى بى إم تيرمينالز البحرين بنسبة 5%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.55%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 2.12% مدفوعاً بصعود سهم مجموعة جى اف ات المالية بنسبة 2.24%، مجموعة البركة المصرفية بنسبة 1.12%.
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