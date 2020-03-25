قطاع البنوك التجارية يقود مؤشر سوق البحرين للصعود 1.8% بمستهل التعاملات





سوق البحرين المالى





إستهل سوق البحرين المالى، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء،علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق بنسبة 1.82% رابحاً 24.72 نقطة ليصل إلى مستوى 1385.01 نقطة، مدفوعاً بصعود قطاعات البنوك التجارية والاستثمار والخدمات ، وجرت تداولات بسوق البحرين المالي علي عدد 2.6 مليون سهم بقيمة 372.2 ألف دينار.