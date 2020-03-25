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مؤشر سوق دبي يقفز بنسبة 4% بمستهل جلسة الأربعاء

الأربعاء 25/مارس/2020 - 10:43 ص
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سوق دبي المالي
سوق دبي المالي
نيفين سمير
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سوق دبى المالى

إستهل سوق دبى المالى،تعاملات جلسة اليوم الأربعاء،  علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق بنسبة 4% رابحاً 69.31 نقطة ليصل إلى مستوى 1782.33 نقطة، متأثراً بتحسن أداء أسواق المال العالمية بعد سلسلة من الخسائر نتيجة مخاوف انتشار فيروس كورونا، مما أدى إلى تراجع أسعار النفط ، وبلغت أحجام التداول بسوق دبي المالي  اليوم 165.6 مليون سهم محققة ما قيمته 140.4 مليون درهم من خلال تنفيذ 2814 صفقة لعدد 31 سهما، وارتفع 22 سهماً، فيما انخفضت 5 أسهم، واستقرت 4 أسهم.
 
وارتفعت 8 قطاعات بسوق دبي المالي وجاء على رأسها قطاع العقارات بنسبة 6.42%، أعقبه قطاع الاستثمار بنسبة 5.66%، تلاه قطاع السلع بنسبة 4.25%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 3.95%، ثم قطاع النقل بنسبة 3.79%، ثم قطاع البنوك بنسبة 2.05%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.34%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.11%.

 
 وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة بسوق دبي المالي اليوم ،  شركة إعمار مولز بنسبة 9.18%، ثم سهم شركة داماك العقارية بنسبة 8.52%، وتصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم بنك دبى التجارى بنسبة 4.78%، ثم سهم شركة الخليج للملاحة القابضة بنسبة 2.56%، فيما تصدر سهم إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولا حسب القيمة بحجم 13.2 مليون ورقة بقيمة 29.3 مليون درهم، والذى ارتفع بنسبة 8.56%.
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فيروس كورونا 78

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