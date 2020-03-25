Advertisements
Advertisements
Advertisements

توحيد مواعيد عمل منافذ شركات الاتصالات.. تعرف على التفاصيل

الأربعاء 25/مارس/2020 - 10:44 ص
Advertisements
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
Advertisements

في إطار توجيهات عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نحو استمرارية العمل في تقديم خدمات الاتصالات للمواطنين مع الالتزام بتنفيذ خطة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد؛ أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تعليماته نحو توحيد مواعيد عمل منافذ بيع الشركات الأربعة مقدمى خدمات الاتصالات بمصر للتعامل مع الجمهور في كافة أنحاء الوطن خلال الفترة من الساعة الثامنة والنصف صباحا حتى الرابعة والنصف عصرا.


وكان مجلس الوزراء قد أصدر عددا من القرارات في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، وشملت القرارات حظر انتقال المواطنين على جميع الطرق بكافة أنحاء الجمهورية من الساعة السابعة مساءً حتى السادسة صباحاً، وذلك بدءا من الأربعاء ٢٥ مارس ولمدة أسبوعين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا شركات الاتصالات الاتصالات الإجراءات الاحترازية اخبار الاتصالات اليوم اخبار الاتصالات

أخبار تهمك

حدث فريد من نوعه.. آيسلندا تعلن إصابة شخص بسلالتين من كورونا في آن واحد

منذ أقل من نصف ساعة

ترامب يصدم العالم بتصريح مثير عن فيروس كورونا

منذ ساعتين و 40 دقيقة

الأهلي يفاجئ جماهيره بصفقة نجم بيراميدز

منذ ساعة و 27 دقيقة

توحيد مواعيد عمل منافذ شركات الاتصالات.. تعرف على التفاصيل

منذ 37 دقيقة

تعليق ناري من أحمد موسى على المسيرات ضد كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

بعد كورونا.. فيروس جديد يضرب الصين ويبدأ في حصد الأرواح

منذ حوالي 19 ساعة

تعليق ناري لمحافظ الإسكندرية على السخرية من تظاهرة كورونا

منذ ساعتين و 54 دقيقة

رمضان صبحي يصدم الأهلي ويكشف عن وجهته المقبلة

منذ ساعة و 9 دقيقة

عاجل.. عالم مصري يكشف مدى خطورة فيروس هانتا الجديد على المصريين

منذ حوالي 16 ساعة

أمطار وأتربة.. الأرصاد تكشف عن طقس نهاية الأسبوع

منذ ساعة

رئيس الأهلي يصدم حسام عاشور

منذ حوالي 13 ساعة

أسرة معتز مطر ترفع دعوة لإسقاط جنسيته: لا يستحق أن يكون مصريًا

منذ حوالي 3 ساعات

بطلب من زيدان.. خليفة مارسيلو على مشارف ريال مدريد

منذ أقل من ساعة

أستاذ فيروسات يفجر مفاجأة عن فيروس "هانتا"

منذ حوالي 11 ساعة

وزير التعليم العالي: ربما نضطر لتأجيل العام الدراسي

منذ حوالي 5 ساعات

تصريح صادم من أستاذ أمراض قلب عن اكتشاف علاج لكورونا

منذ يوم
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
10:12 ص

رمضان صبحي يصدم الأهلي ويكشف عن وجهته المقبلة

ترامب يصدم العالم بتصريح مثير عن فيروس كورونا

08:40 ص

الأهلي يفاجئ جماهيره بصفقة نجم بيراميدز

09:54 ص

وزير التعليم العالي: ربما نضطر لتأجيل العام الدراسي

06:46 ص

عاجل.. عالم مصري يكشف مدى خطورة فيروس هانتا الجديد على المصريين

07:20 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status