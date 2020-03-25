حلا شيحه لجمهورها: "خليكم في بيتك"

نصحت الفنانة حلا شيحه، جمهورها بالبقاء في المنزل، من خلال نشر مقطع فيديو جديد لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وعلقت حلا، على مقطع الفيديو:"خليكوا في البيت".



ولاق مقطع الفيديو تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنانة المصرية، فنهالت التعليقات عليها فكتب أحد متابعيها قائلًا:"عسل قوي ياحلا" وأضاف الفنان أحمد داود"انتي اصلًا شكلك في التصوير" فردت عليه حلا"فعلًا"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"الله يصلح حالك".



يذكر أن آخر أعمال حلا شيحه، مسلسل "زالزال"، الذي شاركت به مضان الماضي، وتدور أحداثة في إطار اجتماعي، وشارك في البطولة الفنان محمد رمضان وأحمد صيام وماجد المصري وهنادي مهنى ومنى عبد الغني.