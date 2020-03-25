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هذه الأشياء تفعلها نانسي عجرم خلال الحجر المنزلي

الأربعاء 25/مارس/2020 - 10:45 ص
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نانسي عجرم
نانسي عجرم
هبة أحمد
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ظهرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم خلال مداخلة هاتفية عبر "سكايب" مع الإعلامي بيار رباط خلال برنامجه "منا وجر" عبر محطة "MTV" اللبنانية، أوضحت خلالها أنها :"تعيش حياتها بشكل طبيعي في المنزل مع أسرتها خلال فترة الحجر المنزلي المفروض على الشعب اللبناني ومعظم شعوب العالم بسبب انتشار فيروس كورونا"، لافتة إلى أنها "تنظم وقتها بين عائلتها وتعليم بناتها إيلا وميلا عن طؤيق التعليم الأونلاين، وأيضًا تلهو وتعزف معهم على البيانو، وأحيانًا يقومون بالرسم".

وأضافت نانسي عجرم قائلة:"أنا لا تؤيد أن يفعل الولد ما يشاء لأن ذلك يجعلك تفقد السيطرة على تصرفاته".

ونفت نانسي عجرم أن تقوم بالغناء عن طريق بث مباشر عبر حسابها على" إنستجرام" مع فرقة موسيقية في منزلها مثلما فعض بعض الفنانين، موضحة أن" فناني الغرب يستطيعون أداء أغنياتهم بآلة عزف واحدة، بينما نحن نحتاج إلى فرقة كبيرة، ولا يمكنها أن تأتي بها الى منزلها وإلا ستجلب الكورونا كلها" .

ووعدت نانسي أن يكون لها تواصل مع الفانز بعد البث المباشر الذي قامت به منذ عدة أيام، لافتة إلى أن " الحجر المنزلي وقضاء الوقت فيه ليس سهلاً وسيعلمنا أشياء كثيرة، تجعلنا نقترب من بعضنا أكثر ونفكر بأمور صغيرة أصبحت قيمتها بالنسبة لنا كبيرة ".

كما تحدثت عن امكانية طرحها لأي أغنية قريبًا،قالت :"أنها كانت تحضر لألبوم جديد قبل الكورونا ولكن موعد طرحه لا يشغل بالها حاليًا، وأنها سعيدة بالأغنيات التي يحتويها وبتعاونها مع أشخاص جدّد، ولكن همها الآن ليس الغناء فهناك أشخاص لا يعملون حاليًا".

وأضافت :"الحياة لا تستمر بدون أمل، وبعد كل أزمة هناك بداية جديدة، وما نتعلمه من أزماتنا هو نفس ما نتعلمه من نجاحاتنا وأهم ما علينا فعله هو مساعدة بعضنا البعض أمام هذه المصيبة الكبيرة التي حلّت بنا”.

وروت عن مبادرة "أجيالنا" التي شاركت بها عدد كبير من نجوم الفن اللبنانين والتي هي أساسها مساعدة العائلات المحتاجة قالت "اجتمعنا جميعا على قلب وهدف واحد وهو مساعدة من هم بحاجة فقط لا غير".

وعندما طلب بيار من نانسي غناء "قلبي يا قلبي" اكتفت بغناء كلمتين فقط، مشيرة إلى أنها لا يمكنها الغناء أكثر لأن وضع الجميع صعب.

واختتمت نانسي عجرم كلامها قائلة :"أصبحت أحب المنزل بشكل أكثر من قبل ووجدت الكثير من الأمور لأقوم بها، وأصبحت مسؤوليتنا كبيرة تجاه بعضنا البعض ولنحمي أنفسنا ونحمي غيرنا".
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