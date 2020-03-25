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بدء تطهير وتعقيم آثار كوم الناضورة بالإسكندرية لمواجهة كورونا

الأربعاء 25/مارس/2020 - 10:45 ص
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بوابة الفجر
حسام زيدان
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حصلت بوابة "الفجر" الإلكترونية على عددًا من اللقطات التي تسجل عمليات التعقيم والتطهير الجارية في منطقة آثار كوم الناضورة الأثرية.

وقال محمد متولي مدير آثار الإسكندرية، إن العمليات تأتي في إطار خطة الوزارة للحماية والوقاية من تداعيات فيروس كورونا المستجد (covid-19)، في ظل التدابير والإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة الفيروس.
وأوضح الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أن أعمال التعقيم والتطهير شملت مناطق آثار كوم أمبو وأبو سمبل وجبل السلسلة بمحافظة أسوان، ودندرة بقنا ومعابد الكرنك و الأقصر، ومدينة هابو، وحتشبسوت و دير المدينة ووادي الملوك بمحافظة الأقصر، وسوف يتم استكمال باقي المناطق تباعًا.

وفي القاهرة قامت الوزارة باستكمال أعمال التعقيم والتطهير لمنطقة آثار سقارة وشارع المعز و قلعة صلاح الدين الأيوبي حيث جامع محمد علي ومنطقة آثار مصر القديمة حيث جامع عمرو و كنيسة ابي سرجه و الكنيسة المعلقة و المتحف القبطي، ومنطقة آثار الهرم.

وتضمنت أعمال التطهير والتعقيم جميع الأسطح والمداخل والمخارج لجميع المناطق و مراكز الزوار و دورات المياه و الكافيتريات الموجودة بها بالإضافة إلي شبابيك التذاكر والممرات الداخلية و الخارجية والمكتبات والمكاتب الإدارية للعاملين والأماكن الخاصة بحراس الأمن والأبواب والمسطحات التي من الممكن ان يتكأ عليها الجمهور وأماكن جلوس الزائرين وغيرها من الأماكن الملامسة للإنسان.

كما تم تعقيم وتطهير الطفاطف والعربات التي تعمل بالكهرباء لتنقل الزائرين بمنطقة وادي الملوك و الدير البحري . كما تم توزيع أدوات الوقاية والتعقيم من قفازات وكمامات ومواد مطهرة علي جميع العاملين.

وقد تمت أعمال التطهير بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان ووفقا للمعاير الدولية لإجراءات التطهير باستخدام مواد معتمدة من الوزارة.

ومن المقرر أن تستمر أعمال التعقيم والتطهير بصفة مستمرة طوال فترة إغلاق المواقع و المتاحف الأثرية والتي ستدوم حتى نهاية شهر مارس الجاري.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس  الثلاثاء، وعي الشعب في التعامل مع الظرف الراهن فيما يخص انتشار فيروس كورونا، وأن مصر ما زالت في مرحلة القدرة على احتواء انتشاره، والحكومة تتخذ كل الإجراءات المطلوبة.

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، بمقر مجلس الوزراء، أن مكافحة فيروس كورونا، تعتمد على وعي المواطن المصري، وعدم استهانته بالظرف الراهن، ونرى ما يحدث حول العالم جراء تلك الأزمة.

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الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا تطهير وتعقيم تداعيات فيروس كورونا الإجراءات الاحترازية

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