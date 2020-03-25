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كواليس العثور على جثة أربعيني داخل شقته بالدقي

الأربعاء 25/مارس/2020 - 10:43 ص
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بوابة الفجر
إيريني صفوت
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كشفت تحقيقات النيابة العامة، بشمال الجيزة، عن تفاصيل العثور على جثة شخص أربعيني العمر داخل شقته بالدقي، فيما طلبت فحص كاميرات المراقبة المحيطة بالمنطقة، لمعرفة المترددين عليه.

وأفادت تحقيقات النيابة، بأن المتوفى كان يقيم بمفرده، ومدمن مخدرات منذ فترة كبيرة، وخاصة "مخدر الاستروكس"، حتى قام ببيع الأشياء خاصته لشراء هذا المخدر، وفي يوم الواقعة، اكتشف أهالي المنطقة، بانبعات رائحة كريهة من الشقة، وعلى الفور تم الإبلاغ.

وأفاد تقرير الكشف الطبي المبدئي، أن الجثة ليس بها إصابات ظاهرية، وأنه لا توجد شبهة جنائية، والوفاة نتيجة تعاطي جرعة زائدة من المخدرات.

وأمرت النيابة، في وقت سابق بانتداب الطب الشرعي، لتشريح الجثة، للتصريح بالدفن، للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها، فيما طلبت التحريات حول الواقعة.

وعثرت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة، على جثة مدمن مخدرات داخل شقته، بمنطقة الدقي، وسط المحافظة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من العميد عمرو طلعت، رئيس قطاع شمال الجيزة، بورود بلاغا للمقدم هاني الحسيني رئيس مباحث قسم شرطة الدقي من إدارة شرطة النجدة، يفيد بالعثور على جثة شخص داخل شقته بالقرب من فندق شهير، بنطاق القسم.

ووجه اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع، بانتقال قوة أمنية لمكان البلاغ للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها، حيث انتقلت قوة أمنية بإشراف المقدم محمد أبو زيد وكيل فرقة وسط الجيزة، وعُثر على جثة قاطن الشقة، دون أي إصابات ظاهرية، وتبين سلامة جميع أبواب ونوافذ الشقة.

وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

وفي سياق آخر، قرر قاضي المعارضات، بمحكمة شمال الجيزة، استمرار حبس عاطلين، ١٥ يوما على ذمة التحقيقات، لاتجارهما في المواد المخدرة بأكتوبر.

وكشفت التحقيقات، أن عاطلين كانا يروجان لبيع المواد المخدرة وخاصة مخدر الحشيش، على عملائهما بالمنطقة، وذلك لاحتياجهما للمال والمكسب السريع مقابل الاتجار، وكان يتواصلان مع عملائهما عن طريق الهاتف المحمول، حيث ضبط بحوزتهم كيلو ونصف من الحشيش، بالإضافة لأقراص مخدرة حوالي ٢٩٢ قرصًا. 

ونجح ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة في إسقاط اثنين من العناصر الإجرامية، وبحوزتهما كيلو ونصف حشيش وأقراص مخدرة، بمدينة 6 أكتوبر، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة. 

وورد إخطار للواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة من العقيد فوزي عامر مفتش مباحث أكتوبر، بتمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر برئاسة المقدم إسلام سمير، من ضبط اثنين من العناصر الإجرامية حال تواجدهما بدائرة القسم، وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وزنت 1،500 كيلو جرام، 292 قرصا مخدرا، 4 هواتف محمول، مبلغ ومالي. 

وبمواجهتهما أقرا خلال التحقيقات التي أجريت بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع بحيازتهم للمضبوطات المشار إليها بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات. 
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الكلمات المفتاحية

الدقي ادمان المخدرات اخبار الحوادث

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