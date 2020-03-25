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بسبب كورونا.. "فابيو" تؤجل أقساط سائقي أوبر لثلاثة أشهر

الأربعاء 25/مارس/2020 - 10:41 ص
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بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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أعلنت اليوم شركة ڤاليو لخدمات البيع بالتقسيط والرائدة في حلول التكنولوجيا المالية، أنها بادرت بتأجيل سداد الأقساط المستحقة على سائقي أوبر المشتركين في اتفاقية التمويل الموقعة بين الشركتين لمدة ثلاثة أشهر، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الشركة للتخفيف من تداعيات فيروس كورونا المستجد أو (COVID-19) على السائقين، وما صاحب ذلك من تباطؤ في عدد الرحلات نظرًا للوضح الحالي. جدير بالذكر أن اتفاقية التعاون التي يدعمها الصندوق السعودي للتنمية تتيح لسائقي أوبر طلب التمويل لشراء السيارات الجديدة بالتقسيط بسعر عائد منخفض يبلغ 5٪.

 
وفي هذا السياق أوضح وليد حسونة، الرئيس التنفيذي لشركة المجموعة المالية فاينانس القابضة، ذراع التمويل غير المصرفي للمجموعة المالية هيرميس القابضة أن تفشي فيروس كورونا يمثل تحديًا عالميًا بالنظر إلى حالة الاضطراب التي أحدثها على صعيد مناخ الأعمال وتأثيراته السلبية على حياة الكثيرين. وأكد حسونة على أن شركة ڤاليو ستقوم بتوفير كافة أشكال الدعم لمختلف الأطراف ذات العلاقة والعملاء الأكثر تضررًا طوال فترة مواجهة الفيروس في إطار جهودها لمساعدة عملائها في تجاوز تحديات الوضع الراهن.

 
ويقضي قرار الشركة بأن يقوم السائقون المشتركون في اتفاقية التمويل الموقعة بين ڤاليو وأوبر بسداد قيمة الفائدة المستحقة فقط على أقساط الأشهر الثلاثة مقدمًا ودفعة واحدة، علمًا بأن السائقين غير ملزمين بسداد أي مبالغ أخرى طوال تلك المدة. كما تم تسهيل طرق السداد للسائقين، إما من خلال الدفع الإلكتروني عن طريق شبكة فوري، بالإضافة إلى فتح فرع شركة ڤاليو بالمعادي لتحصيل تلك المدفوعات.
 
وفي سياق متصل، أشار محمد الفقي القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لشركة ڤاليو، أن الشركة تعمل دائمًا على دعم الاقتصاد المحلي والشمول المالي، وأيضًا المساهمة في تذليل الصعاب أمام كافة العملاء، وبالأخص في مثل هذه الظروف العصيبة التي يشهدها العالم ومصر. وأضاف الفقي أن قرار الشركة بتخفيف أعباء دفع الأقساط عن سائقي أوبر المشتركين في اتفاقية التمويل الموقعة بين الشركتين يأتي على الرغم من عدم إلزام الشركة من أي جهة رقابية بهذه القرارات، ولكنه يأتي كمبادرة داخلية لمواجهة التداعيات التي تسبب بها فيروس كورونا، وما صاحبها من صعوبة في الأوضاع المالية وتأثيرها السلبي على حياة الكثيرين.
 
وأضاف الفقي أن الشركة مستمرة في القيام بعدة مبادرات لدعم عملاء التقسيط من خلال تطبيق ڤاليو حيث قامت الشركة بإطلاق نظام تقسيط بدون فوائد أو مقدم على ستة أشهر بدلًا من الثلاثة أشهر وذلك لتسهيل عميلات الشراء لكافة العملاء، بالإضافة إلى إطلاق منتج “Waqty” للشراء عبر الانترنت دون مقدم لغير العملاء دون إجراءات ورقية وذلك لمساعدة العملاء في تلبية احتياجاتهم من المشتريات دون الحاجة إلى الخروج من المنزل والاختلاط، وأخيراً قامت الشركة بإلغاء رسوم الشراء ورسوم دفع الأقساط عبر الانترنت أو شبكات الدفع المتعاقد معها.
 
واختتم حسونة بأنه يعتز بالدور الإيجابي الذي تقوم به الدولة المصرية لمواجهة التحديات والخطوات الاستباقية التي اتخذتها الحكومة المصرية، وهو ما شهد له العالم أجمع بالكفاءة. وأضاف أن على الشركات تتبع منهج الحكومة المصرية والمساهمة في عبور الأزمة من خلال اتخاذ مبادرات تدعم الاقتصاد المحلي وتخفيف الأعباء عن العملاء.
 
تجدر الإشارة إلى أن اتفاقية التمويل بين أوبر وڤاليو قد تم توقعيها في نهاية عام 2017 في إطار مبادرة أطُلقت بالتعاون مع الصندوق السعودي للتنمية، لتمكين سائقي أوبر من الحصول على تمويل لشراء سيارة بفائدة ٥٪، مقارنة بمتوسط سعر فائدة ٢٠٪ في السوق آنذاك، علمًا بأن الاتفاقية تهدف إلى تذليل العقبات أمام سائقي أوبر الذين لا يمتلكون سيارتهم الخاصة ومساعدتهم في اقتناء السيارات التي يرغبون في شرائها لزيادة فرص العمل.
 
 

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فيروس كورونا سائقي اوبر تفشي الفيروس تداعيات فيروس كورونا تأجيل الاقساط اوبر وكريم اوبر

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