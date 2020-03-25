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خليك في بيتك.. باليه الليلة الكبيرة وقهوة سادة على قناة الثقافة باليوتيوب

الأربعاء 25/مارس/2020 - 10:41 ص
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بوابة الفجر
شيماء الشاهيني
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ضمن عروض المبادرة الإليكترونية "خليك فى البيت .. الثقافة بين ايديك" والتى أطلقتها الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة فى اطار الجهود المبذولة للمساهمة فى تنفيذ الاجراءات الاحترازية للحفاظ على السلامة العامة يبث فى التاسعة مساء الاربعاء 25 مارس على قناة وزارة الثقافة باليوتيوب باليه الليلة الكبيرة لفرقة باليه اوبرا القاهرة من اخراج الراحل الدكتور عبد المنعم كامل يليه مسرحية قهوة سادة من اخراج خالد جلال .

باليه الليلة الكبيرة الحان الموسيقار الكبير سيد مكاوى والكلمات لصلاح جاهين وعُرض لأول مرة في الستينات من القرن الماضى على مسرح لعرائس بالقاهرة وقام الدكتور عبد المنعم كامل بتحويله إلى باليه بعد إعادة صياغة الحانه على يد الموسيقار جمال سلامة حيث تحررت العرائس من خيوطها لتنطلق في عرض حر مع الحفاظ على نفس الفكرة القديمة التي تدور حول مظاهر الاحتفال باحد الموالد الشعبية وحقق نجاحاً كبيراً عند تقديمه في شكله الجديد.

اما مسرحية قهوة سادة تضم لوحات تمثيلية متصلة منفصلة تتناول فى رؤية بانورامية عدد من القضايا التى تواجه المجتمع وتوجه الدعوة الى اعادة اعلاء القيم الانسانية النبيلة والمبادئ السامية وبطولة مجموعة من النجوم منهم محمد فراج ، هشام اسماعيل ، محمد ممدوح ، عمرو عبد العزيز ، امير صلاح الدين ، حسام داغر ، مريم السكري ، رباب ناجي ، شيماء عبد القادر ، محمد نشأت ، عمرو رجب ، اميرة عبد الرحمن ، جيهان انور وغيرهم .

قهوة سادة قدمت لاول مرة عام 2008 وحصلت علي جائزة أفضل إخراج في مهرجان المسرح التجريبي كما فازت بأفضل عمل جماعي في المهرجان القومي للمسرح لنفس العام وحققت شهرة واسعة داخل مصر وخارجها كما عرضت في عدة دول عربية منها تونس والجزائر والإمارات 
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