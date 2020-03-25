Advertisements
Advertisements
Advertisements

رغم تألق فيرنانديز.. مانشستر يونايتد مازال يراهن على بقاء بوجبا

الأربعاء 25/مارس/2020 - 10:37 ص
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
مصطفى صابر
Advertisements
أفادت بعض التقارير الصحفية أن نادي مانشستر يونايتد متفائل بشكل متزايد بشأن فرصهم في إبقاء النجم الفرنسي بول بوجبا بعد نهاية الموسم، وذلك رغم تألق الوافد الجديد فيرنانديز.


كان مستقبل بوجبا مرة أخرى موضوع تكهنات شديدة طوال الموسم التي جعلته يقتصر على ثماني مباريات فقط في جميع المسابقات بسبب الإصابة.

أبدى ريال مدريد اهتمامًا كبيرًا باللاعب البالغ من العمر 27 عامًا ، بينما يحرص يوفنتوس على إعادته إلى تورين وباريس سان جيرمان ويعتقد أيضًا أنه يراقب الوضع.


ووفقا لشبكة  ESPN أن يونايتد متشكك فيما إذا كانت هناك فرق تستطيع تتحمل قيمة بوجبا المالية، الذي تقدر  بنحو 100 مليون جنيه استرليني من قبل الشياطين الحمر.

من المرجح أن يطلب بوجبا اجر لا تقل عن 300000 جنيه إسترليني في الأسبوع ، مما قد يشكل مشكلة إضافية حيث تتطلع الأندية إلى التعامل مع الآثار المالية المترتبة على التوقف بسبب فيروس كورونا.

من المقرر أن ينتهي عقد بوجبا  في أولد ترافورد الصيف المقبل ، على الرغم من أن يونايتد لديه خيار تمديد ذلك لمدة 12 شهرًا أخرى.
Advertisements

أخبار تهمك

بطلب من زيدان.. خليفة مارسيلو على مشارف ريال مدريد

منذ أقل من ساعة

ترامب يصدم العالم بتصريح مثير عن فيروس كورونا

منذ ساعتين و 40 دقيقة

رمضان صبحي يصدم الأهلي ويكشف عن وجهته المقبلة

منذ ساعة و 9 دقيقة

بعد كورونا.. فيروس جديد يضرب الصين ويبدأ في حصد الأرواح

منذ حوالي 19 ساعة

حدث فريد من نوعه.. آيسلندا تعلن إصابة شخص بسلالتين من كورونا في آن واحد

منذ أقل من نصف ساعة

تصريح صادم من أستاذ أمراض قلب عن اكتشاف علاج لكورونا

منذ يوم

الأهلي يفاجئ جماهيره بصفقة نجم بيراميدز

منذ ساعة و 27 دقيقة

وزير التعليم العالي: ربما نضطر لتأجيل العام الدراسي

منذ حوالي 5 ساعات

تعليق ناري من أحمد موسى على المسيرات ضد كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

توحيد مواعيد عمل منافذ شركات الاتصالات.. تعرف على التفاصيل

منذ 37 دقيقة

رئيس الأهلي يصدم حسام عاشور

منذ حوالي 13 ساعة

أستاذ فيروسات يفجر مفاجأة عن فيروس "هانتا"

منذ حوالي 11 ساعة

أمطار وأتربة.. الأرصاد تكشف عن طقس نهاية الأسبوع

منذ ساعة

تعليق ناري لمحافظ الإسكندرية على السخرية من تظاهرة كورونا

منذ ساعتين و 54 دقيقة

أسرة معتز مطر ترفع دعوة لإسقاط جنسيته: لا يستحق أن يكون مصريًا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. عالم مصري يكشف مدى خطورة فيروس هانتا الجديد على المصريين

منذ حوالي 16 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
10:12 ص

رمضان صبحي يصدم الأهلي ويكشف عن وجهته المقبلة

ترامب يصدم العالم بتصريح مثير عن فيروس كورونا

08:40 ص

الأهلي يفاجئ جماهيره بصفقة نجم بيراميدز

09:54 ص

وزير التعليم العالي: ربما نضطر لتأجيل العام الدراسي

06:46 ص

عاجل.. عالم مصري يكشف مدى خطورة فيروس هانتا الجديد على المصريين

07:20 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status