بدءًا من اليوم.. خدمات منصة Watch It مجانية لمدة شهر

Watch It | بعد إعلان مجلس الوزراء المصري حظر التجول الجزئي في مصر والذي يبدأ من الـ7 مساء وحتى الـ6 صباح اليوم التالي، في إجراء احترازي للحد من انتشار فيروس "كورونا"، أقبلت العديد من المنصات بتقديم خدماته مجانيًا لمدة شهر وعلى رأسها Watch It الرقمية.





Watch It مجانية





وقالت الشركة المتحدة للخدمات افعلامية، إنها قررت المساهمة بدور إيجابي للمساعدة على تنفيذ قرارات حظر التجوال في مصر للحفاظ على المواطنين والمجتمع من تفشي "كورونا" الخطير، حيث أكدت على توفير خدمة Watch It الرقمية بشكل مجاني لمساعدة المواطن على الجلوس فس المنزل.





مكتبة Watch It الثرية





وتمتلك منصة Watch It الرقمية مجموعة من الأفلام والمسلسلات الحصرية التي لا يممن أن تراها بمكان آخر، حيث تمتلك مكتبة ترفيهية كبيرة، كما أن المنصة لها الكثير من المتابعين والمرتادين عليها دومًا.





موعد بدء عرض Watch It المجاني





وتبدأ Watch It في تقديم خدماتها ومحتواها مجانيًا من اليوم الموافق الـ25 من شهر مارس الجاري، وتزامنًا مع غرة شعبان، وتستمر على مدار شهر، كإجراء مهم يأتي تزامنًا مع قرارات الحكومة المصرية التي أعلنها مجلس الوزراء المصري مؤخرًا، وعلى رأسها فرض حظر التجول الجزئي.





الترفيه عبر Watch It





وأعلنت المجموعة أن إتاحة خدمة Watch It مجانا يساهم في الترفيه عن العائلات المصرية، حيث يضم المحتوى الخاص بالمنصة على من أهم الأعمال الدرامية وأقوى الأفلام والمسرحيات وأنجح البرامج التلفزيونية.





مفاجآت Watch It





و تستعد Watch It لإطلاق مفاجآت أخرى خلال الساعات القليلة القادمة، كما سيتم المد لفترة شهر مجاني لجميع المشتركين في المنصة بعد انتهاء مدة اشتراكهم، في خطوة هامة من الشركة التي تقدم دورًا إيجابيًا في مثل هذا الظرف النادر الحدوث عالميًا.







