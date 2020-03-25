Advertisements
Advertisements
Advertisements

وزيرة الهجرة: إعادة المصريين من السودان "واجب علينا"

الأربعاء 25/مارس/2020 - 10:35 ص
Advertisements
رقية جمال
Advertisements
قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، إن إعادة الطلاب المصريين العالقين في السودان لأرض الوطن والبالغ عددهم 1700 طالب وطالبة أعمارهم بين 15-16 عاما، بالإضافة لبعض المواطنين العاديين، كانت ملحمة ساهمت فيها جميع مؤسسات الدولة المصرية متمثلة في وزارة الهجرة، وحرس الحدود ووزارة الصحة، ومنظمات المجتمع المدني.

وأشارت نبيلة مكرم، خلال حوارها مع مراسلة برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الأربعاء،  إلى أن أزمة فيروس كورونا تواجه العالم أجمع، وبعد علمها برغبة الطلاب المصريين في العودة بعد تلقيها استغاثات عديدة من ذويهم تواصلت مع السفير المصري في الخرطوم؛ لمعرفة عدد الطلاب وبحث كيفية إعادتهم.

وأضافت أنها ناشدت الطلاب والطالبات للتوجه لمقر السفارة المصرية في الخرطوم لتسجيل بياناتهم وحصر أعدادهم، منوهة بأنه عقب تعليق حركة الطيران كان لا يوجد بديل لعودتهم سوى المعابر البرية.

وتابعت وزيرة الهجرة، أنها تواصلت مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني، وهي مؤسسة جود وطلبت منهم توفير 30 أتوبيسا لنقل الطلاب العائدين من السودان، وتم الحصول على التصريحات والموافقات الأمنية اللازمة حتى تصل هذه الأتوبيسات للمعبر الذي يصل إليه الطلاب.

ونوهت بأنه كان هناك تنسيق مع وزارة الصحة والسكان للكشف على هؤلاء الطلاب قبل دخولهم لمصر، موضحة أن الكشف على الطلاب استغرق وقتا طويلا نظرًا لكثرة عددهم، وكان لا بد من توفير وجبات لهم، مشددة على أن ما حدث لإعادة الطلاب المصريين من السودان واجب كان لا بد أن يتم، وعندما يتم بناحية إنسانية يجعل المواطنين وأهاليهم مطمئنين على أبنائهم، معقبة: "جتلنا دعوات من أمهات الطلاب اللي رجعوا بيوتهم".

وتوجهت نبيلة مكرم، بالشكر لوزارة الدفاع ووزارة الداخلية على جهودهم في التصدي للهجرة غير الشرعية، ونجاح الدولة في توقف الهجرة غير الشرعية تمامًا، مع تأمين السواحل المصدرة للهجرة غير الشرعية، منوهة بأن الطلاب العائدون من السودان وأسرهم كانوا في حالة من القلق أثناء العودة، وكان لحرس الحدود دور كبير في إخراج لانشات ومراكب خاصة لتوصيل الوجبات للطلاب وكان لهذا واقع كبير جدًا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

نبيلة مكرم مصر فيروس كورونا المصريين في السودان العالقين بالسودان السودان ازمة فيروس كورونا

أخبار تهمك

تعليق ناري من أحمد موسى على المسيرات ضد كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

رئيس الأهلي يصدم حسام عاشور

منذ حوالي 13 ساعة

رمضان صبحي يصدم الأهلي ويكشف عن وجهته المقبلة

منذ ساعة و 8 دقيقة

أسرة معتز مطر ترفع دعوة لإسقاط جنسيته: لا يستحق أن يكون مصريًا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. عالم مصري يكشف مدى خطورة فيروس هانتا الجديد على المصريين

منذ حوالي 16 ساعة

ترامب يصدم العالم بتصريح مثير عن فيروس كورونا

منذ ساعتين و 40 دقيقة

بعد كورونا.. فيروس جديد يضرب الصين ويبدأ في حصد الأرواح

منذ حوالي 19 ساعة

حدث فريد من نوعه.. آيسلندا تعلن إصابة شخص بسلالتين من كورونا في آن واحد

منذ أقل من نصف ساعة

بطلب من زيدان.. خليفة مارسيلو على مشارف ريال مدريد

منذ أقل من ساعة

تعليق ناري لمحافظ الإسكندرية على السخرية من تظاهرة كورونا

منذ ساعتين و 53 دقيقة

تصريح صادم من أستاذ أمراض قلب عن اكتشاف علاج لكورونا

منذ يوم

وزير التعليم العالي: ربما نضطر لتأجيل العام الدراسي

منذ حوالي 5 ساعات

توحيد مواعيد عمل منافذ شركات الاتصالات.. تعرف على التفاصيل

منذ 36 دقيقة

الأهلي يفاجئ جماهيره بصفقة نجم بيراميدز

منذ ساعة و 26 دقيقة

أستاذ فيروسات يفجر مفاجأة عن فيروس "هانتا"

منذ حوالي 11 ساعة

أمطار وأتربة.. الأرصاد تكشف عن طقس نهاية الأسبوع

منذ ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
10:12 ص

رمضان صبحي يصدم الأهلي ويكشف عن وجهته المقبلة

ترامب يصدم العالم بتصريح مثير عن فيروس كورونا

08:40 ص

الأهلي يفاجئ جماهيره بصفقة نجم بيراميدز

09:54 ص

وزير التعليم العالي: ربما نضطر لتأجيل العام الدراسي

06:46 ص

عاجل.. عالم مصري يكشف مدى خطورة فيروس هانتا الجديد على المصريين

07:20 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status