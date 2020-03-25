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إسرائيل تفرض حظر تجوال من الثامنة مساء اليوم

الأربعاء 25/مارس/2020 - 10:31 ص
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إسرائيل
إسرائيل
وكالات
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قررت الحكومة الإسرائيلية، منذ قليل، تقييد حركة التنقل اعتبارا من الثامنة مساء اليوم، ومنع السكان من مغادرة منازلهم إلا للتزود بالغذاء والدواء، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وقد أعلنت السلطات الصحية في إسرائيل، في وقت سابق، تسجيل خامس حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، في وقت زاد فيه عدد المصابين إلى 1656 حالة.

 

 وتوفى إسرائيلي يبلغ من العمر 87 عاما ويعاني من مرض السكري، في مستشفى هداسا بمدينة القدس الغربية.

 

وكانت السلطات الصحية الإسرائيلية، أعلنت أن عدد المصابين بالفيروس وصل إلى 2030 حالة.

 

ومنذ يناير 20202، يواجه العالم، أزمة متدهورة ناجمة عن تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19"، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وصنفت منظمة الصحة العالمية عدوى فيروس كورونا المستجد وباء عاما، وسجلت في العالم حتى الآن أكثر من 395 ألف إصابة بهذه السلالة في نحو 160 دولة، بما في ذلك 17234 وفاة و103732 حالة شفاء.

 

وتمكنت الصين حتى هذا اليوم من احتواء وباء فيروس كورونا في أراضيها وعالجت أكثر من 72.7 ألف شخص من أصل 81 ألف مصاب، في الوقت الذي تحول فيه العالم الغربي إلى بؤرة جديدة للجائحة.

 

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فيروس كورونا المستجد فيروس كورونا حظر تجوال تفشي الفيروس اسرائيل

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