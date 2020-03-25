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بطلب من زيدان.. خليفة مارسيلو على مشارف ريال مدريد

الأربعاء 25/مارس/2020 - 10:24 ص
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بوابة الفجر
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حدد الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني التعاقد مع بديل مارسيلو الظهير الإيسر للفريق في الصيف المقبل.

واكد موقع ديفنسا سنترال على أن زيدان طلب من بيريز رئيس ريال مدريد التعاقد مع الظهير الأيسر لبورتو أليكس تيليس في الصيف المقبل.


واشارت تقارير صحفية على أن زيدان مدرب ريال مدريد لا ينوي الاعتماد على مارسيلو في الموسم الجديد بسبب خروجه من الحسابات في ظل الاعتماد على ميندي فقط.


واضافت التقارير على أن مارسيلو يواجه شبح الخروج الرسمي من ريال مدريد بسبب قرار المدرب زين الدين زيدان.

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