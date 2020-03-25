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جهاز المشروعات الصغيرة يضخ 10 ملايين جنيه لتحويل 2000 سيارة للغاز الطبيعي

الأربعاء 25/مارس/2020 - 10:19 ص
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بوابة الفجر
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وقع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مرحلة جديدة من عقد مشروع تحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج غاز طبيعي وبنزين بالتعاون مع شركة كارجاس وذلك بتمويل من جهاز تنمية المشروعات قدره 10ملايين جنيه بغرض تحويل عدد 2000 سيارة للعمل بالغاز الطبيعي.
 
ويأتي هذا التوقيع في إطار  تنفيذ توجهات الدولة نحو تخفيف الاعباء عن المواطنين في كافة المجالات والاستمرار في تمويل المشروعات الاستراتيجية ذات البعد الاجتماعي والاقتصادي والبيئي وخاصة في مجال تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.
 
وقام بالتوقيع كل من الدكتور رأفت عباس رئيس القطاع المركزى للخدمات غير المالية والمهندس هشام الصفتي رئيس مجلس إدارة شركة الغاز الطبيعي للسيارات (كارجاس).
 
ومن جانبها أكدت نيفين جامع  وزير التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن هذا التوقيع يأتي ضمن توجيهات رئيس الجمهورية بالتوسع في مشروع تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي والذي يتيح الآلاف من فرص العمل في مختلف محافظات الجمهورية. مشيرة إلى أن الجهاز قام بتحويل 38400 سيارة (30400 أجرة – 8000 ملاكي) بإجمالي تمويل 202 مليون جنيه في مجال تحويل السيارات.
 
 كما أفادت أن هذا المشروع يأتي من منطلق الحفاظ على فرص العمل الخاصة بالعاملين في مجال المواصلات (سيارات النقل/ التاكسي) وبالتالي زيادة دخل الفئات المستهدفة، كما يساهم المشروع في الحفاظ على البيئة من خلال تقليل التلوث، وأكدت علي أن جهاز تنمية المشروعات ملتزم بتوجيهات الدولة في تنفيذ كافة مهامه ومشروعاته التنموية بالرغم من الظروف الراهنة.

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الكلمات المفتاحية

وزارة الصناعة جهاز المشروعات الصغيرة الصناعة الاقتصاد اخبار الاقتصاد

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