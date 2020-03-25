برلماني: فرض حظر التجول يمثل فرصة أكبر للسيطرة على كورونا

أشاد النائب طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة، بالقرارات التي اتخذها رئيس الوزراء بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة المواطنين والسعي للحد من انتشار فيروس كورونا، مؤكدا أن فرض حظر التجول وتوقف الخدمات الحكومية التي تحتاج تعامل مع المواطنين، يمثل فرصة أكبر للسيطرة على المرض.





ولفت متولي في بيان اليوم الأربعاء، أن عدم التزام المواطنين بالبقاء فى المنازل يشكل كارثة حقيقية، وعدم الالتزام بالإجراءات التي وضعتها الدولة جعلت هناك فرصة لزيادة الإصابة بالفيروس الأمر الذي يتطلب وضع ضوابط أكثر حزمًا للمواطنين المخالفين والغير ملتزمين بإجراءات الدولة.





وأضاف عضو مجلس النواب، أنه يتعين على الجميع إتباع التعليمات والإجراءات الصحية خلال تلك الفترة خاصة، وأشاد النائب بمستوى تعامل القيادة السياسية والحكومة مع أزمة فيروس كورونا حيث تم اتخاذ قرارات سليمة وحاسمة، مطالبا المصريين بتنفيذها بدقه خاصة أن هناك دولا متقدمة عن مصر لكنها حالتها أسوأ بكثير.





وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء، عدة قرارات مهمة في إطار خطة الدولة لمواجهة تفشي وباء كورونا.





وجاءت القرارات كالتالي:





1 _ حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة من الساعه السابعة مساءً حتى السادسة صباحًا.





2 - إيقاف كافة وسائل النقل الجماعي والخاص خلال الفترة نفسها.





3 - غلق كافة المحال والمولات والمنشآت التجارية ابتداءً من الخامسة مساءً إلى السادسة صباح اليوم التالي، والقرار لا يسري على المخابز والصيدليات.





4 - غلق المقاهي والكافيتزيات والملاهي الليلية وكل أنشطة الترفيه.





5 - غلق المطاعم وما يماثلها من محال تقدم الماكولات والاقتصار على توصيل الطلبات للمنازل.





6 - تعليق خدمات الشهر العقاري ورخص البناء وغيرها من الإدارات التي تقدم خدمة للجمهور.





7 - غلق كل النوادي الرياضية والشعبية على أنحاء الجمهورية كافة.





8 - تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات لمده 15 يوما أخرى.





9 - يستمر العمل بتخفيض حجم الموظفين بالقطاع العام وقطاع الأعمال لمدة 15 يوما أخرى.





10 - تطبيق العقوبات المقررة في قانون الطوارئ والتي تبدأ بـ4 آلاف جنيه، وتنتهي بالحبس لكل من يخالف القرارات.







