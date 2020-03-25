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أمطار وأتربة.. الأرصاد تكشف عن طقس نهاية الأسبوع

الأربعاء 25/مارس/2020 - 10:15 ص
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بوابة الفجر
رقية جمال
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قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد، إننا نشهد اليوم استقرارا في الأحوال الجوية، مع هدوء سرعات الرياح على أغلب أنحاء الجمهورية، منوهة بأن طقس اليوم دافئ خلال ساعات النهار بارد خلال الساعات المتأخرة من الليل والأولى من الصباح الباكر.

وأضافت إيمان شاكر، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية في هذا الوقت من العام، مع وجود فرص لتساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على غرب البلاد، مشيرة إلى أنه اعتبارًا من الغد سنشهد نشاط للرياح المثير للرمال والأتربة على القاهرة، ولكنه سيكون أقل من موجة الإثنين الماضي، مع ارتفاع درجات الحرارة أعلى من المعدل 3-4 درجات لتصل درجة الحرارة غدًا على القاهرة لـ 27 درجة مقابل 24 درجة اليوم.

وتابعت مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد، أن هناك فرص لتساقط أمطار غدًا على السواحل الغربية ومناطق من القاهرة وشمال الصعيد وجنوب البلاد، ولكنها أمطار خفيفة وغير مؤثرة على الأنشطة اليومية.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيانًا، حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء الموافق 25 مارس 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.

وجاءت توقعات حالة الطقس على مختلف أنحاء البلاد كالتالي:

القاهرة الكبرى
يسود طقس لطيف نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة صباحًا، والرياح معتدلة.

الوجه البحري
يسود طقس لطيف نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة صباحًا، والرياح معتدلة.

السواحل الشمالية الغربية
يسود طقس لطيف نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة صباحًا، أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء
يسود طقس لطيف نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة صباحًا، والرياح معتدلة.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر
يسود طقس معتدل نهارًا، بارد ليلًا، والرياح معتدلة.

شمال الصعيد
يسود طقس معتدل نهارًا، شديد ليلًا، والرياح معتدلة.

جنوب الصعيد
يسود طقس حار نهارًا، لطيف ليلًا، والرياح معتدلة.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة على مختلف أنحاء البلاد، فقد جاءت كالتالي:
درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 15 والعظمى 24

شبين الكوم: الصغرى 14 والعظمى 24

طنطا: الصغرى 13 والعظمى 23

دمنهور: الصغرى 13 والعظمى 23

الإسكندرية: الصغرى 15 والعظمى 22

بلطيم: الصغرى 14 والعظمى 21

مطروح: الصغرى 11 والعظمى 21

السلوم: الصغرى 10 والعظمى 22

سيوة: الصغرى 12 والعظمى 22

بورسعيد: الصغرى 14 والعظمى 20

دمياط: الصغرى 15 والعظمى 20

الزقازيق: الصغرى 15 والعظمى 24

الإسماعيلية: الصغرى 13 والعظمى 24

السويس: الصغرى 12 والعظمى 23

العريش: الصغرى 13 والعظمى 21

رفح: الصغرى 12 والعظمى 20

رأس سدر: الصغرى 16 والعظمى 20

نخل: الصغرى 13 والعظمى 22

نويبع: الصغرى 18 والعظمى 22

طابا: الصغرى 15 والعظمى 21

كاترين: الصغرى 12 والعظمى 20

الطور: الصغرى 19 والعظمى 21

شرم الشيخ: الصغرى 17 والعظمى 23

الغردقة: الصغرى 17 والعظمى 24

مرسى علم: الصغرى 16 والعظمى 25

الفيوم: الصغرى 15 والعظمى 26

بني سويف: الصغرى 15 والعظمى 27

المنيا: الصغرى 14 والعظمى 26

أسيوط: الصغرى 12 والعظمى 26

سوهاج: الصغرى 14 والعظمى 27

قنا: الصغرى 15 والعظمى 30

الأقصر: الصغرى 19 والعظمى 31

درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 20 والعظمى 33

أبوسمبل: الصغرى 19 والعظمى 35

الوادي الجديد: الصغرى 18 والعظمى 31

شلاتين: الصغرى 17 والعظمى 30

أبو رماد: الصغرى 16 والعظمى 29

حلايب: الصغرى 18 والعظمى 30

رأس حدربة: الصغرى 18 والعظمى 29
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