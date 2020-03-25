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شاهد.. تعقيم وتطهير منطقة آثار الهرم للوقاية من كورونا

الأربعاء 25/مارس/2020 - 10:15 ص
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صورة من الحدث
صورة من الحدث
حسام زيدان
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التقطت بوابة الفجر الإلكترونية، عددا من اللقطات لعمليات التطهير والتعقيم لمنطقة أهرامات الجيزة والتي بدأت منذ قليل.

ومن ناحيته قال أشرف محيي مدير عام منطقة الهرم الأثرية، في تصريحات إلى الفجر، إن عمليات التعقيم والتطهير تشكل كل الأجزاء التي يتعامل معها الزوار، شبابيك التذاكر وبوابات الدخول، والممرات الخشبية، دون الاقتراب من الآثار، والتي تم إغلاقها بالكامل وسيتم تطهيرها وفق أسلوب علمي لا يضر بالأثر في مرحلة لاحقة.

ورافقت الفجر عمليات التطهير والتي بدأت من شبابيك التذاكر الخارجية وبوابات الدخول والممرات المؤدية إلى الهرم، والبوابات الحديدية.

وكانت وزارة السياحة والآثار بدأت أعمال التعقيم والتطهير للمناطق الأثرية في أنحاء مصر، وذلك في إطار خطة الوزارة للحماية والوقاية من تداعيات فيروس كورونا المستجد (covid-19)، في ظل التدابير والإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة الفيروس.

وأوضح الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أن أعمال التعقيم والتطهير شملت مناطق آثار كوم أمبو وأبو سمبل وجبل السلسلة بمحافظة أسوان، ودندرة بقنا ومعابد الكرنك و الأقصر، ومدينة هابو، وحتشبسوت و دير المدينة ووادي الملوك بمحافظة الأقصر، وسوف يتم استكمال باقي المناطق تباعًا.

وفي القاهرة قامت الوزارة باستكمال أعمال التعقيم والتطهير لمنطقة آثار سقارة وشارع المعز و قلعة صلاح الدين الأيوبي حيث جامع محمد علي ومنطقة آثار مصر القديمة حيث جامع عمرو و كنيسة ابي سرجه و الكنيسة المعلقة و المتحف القبطي، ومنطقة آثار الهرم.

وتضمنت أعمال التطهير والتعقيم جميع الأسطح والمداخل والمخارج لجميع المناطق و مراكز الزوار و دورات المياه و الكافيتريات الموجودة بها بالإضافة إلي شبابيك التذاكر والممرات الداخلية و الخارجية والمكتبات والمكاتب الإدارية للعاملين والأماكن الخاصة بحراس الأمن والأبواب والمسطحات التي من الممكن ان يتكأ عليها الجمهور وأماكن جلوس الزائرين وغيرها من الأماكن الملامسة للإنسان.

كما تم تعقيم وتطهير الطفاطف والعربات التي تعمل بالكهرباء لتنقل الزائرين بمنطقة وادي الملوك و الدير البحري . كما تم توزيع أدوات الوقاية والتعقيم من قفازات وكمامات ومواد مطهرة علي جميع العاملين.

وقد تمت أعمال التطهير بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان ووفقا للمعاير الدولية لإجراءات التطهير باستخدام مواد معتمدة من الوزارة.

ومن المقرر أن تستمر أعمال التعقيم والتطهير بصفة مستمرة طوال فترة إغلاق المواقع و المتاحف الأثرية والتي ستدوم حتى نهاية شهر مارس الجاري.

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وقاية من كورونا فيروس كورونا عمليات التطهير والتعقيم لمنطقة أهرامات الجيزة تداعيات فيروس كورونا بوابة الفجر الإلكترونية الإجراءات الاحترازية

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