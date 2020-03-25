أسعار اللحوم اليوم 25-3-2020.. معدلات الطلب تستقر مع اتساع انتشار كورونا





شهدت أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 25-3-2020 استقرارا فى السوق المحلي، بينما شهدت بعض السواق ارتفاعا بسيطة في بعض اصناف اللحوم نتيجة لكثرة الاقبال من المواطنين على شراء كميات كبيرة على خلفية اتساع انتشار فيروس كورونا، فيما أكت شعبة القصابين ان الأسواق تشهد حالة من استقرار المعروض في الأسواق محاولين تلبية الطلب خلال الفترة الراهنة.





أسعار اللحوم اليوم





تراوحت للحوم الكندوز بين 120 وحتى 130جنيها للكيلو، واللحم المفروم من 100-130 جنيها ،السجق 110-125 جنيها، وتراوحت اسعار البفتيك والاستيك بين 110- 130 جنيها ، وأسعار البرجر البلدى بين 100-120 جنيها.









كما شهدت أسعار اللحوم الضأن استقرارا، لتبدأ من 120و حتى 140جنيها ، كما تراوح سعر كيلو اللحوم الجملى بين 90 – 110 جنيها، حسبما أكدت شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة.





كما شهدت المجمعات الاستهلاكية منافذ التوزيع التابعة للمؤسسات وهيئات الدولة استقرارا فى الأسعار والتى تراوحت بين 80-90 جنيها للكيلو سواء للحوم الكندوز او الضأن.





وحول ما أثير عن إمكانية انتقال فيروس كورونا عن طريق اللحوم المجمدة قال أحمد عبد الكريم، رئيس الإدارة المركزية للحجر البيطري، إن حجم اللحوم الموجودة في الأسواق، والتي تأتي من الخارج يتم إجراء كافة الفحوصات اللازمة لها؛ لضمان جودتها وسلامتها للاستهلاك الآدمي وضمان توافرها في الأسواق.

وشدد رئيس الإدارة المركزية للحجر البيطري، على أنه حتى الآن لم يثبت أن الحيوانات أو اللحوم والدواجن المجمدة لها دور في انتقال فيروس كورونا للإنسان.



