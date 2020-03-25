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ارتفع المؤشر العام لسوق دبى بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء

الأربعاء 25/مارس/2020 - 10:06 ص
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بوابة الفجر
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ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 4% رابحاً 69.31 نقطة ليصل إلى مستوى 1782.33 نقطة، متأثراً بتحسن أداء أسواق المال العالمية بعد سلسلة من الخسائر نتيجة مخاوف انتشار فيروس كورونا، مما أدى إلى تراجع أسعار النفط.
 
وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 165.6 مليون سهم محققة ما قيمته 140.4 مليون درهم من خلال تنفيذ 2814 صفقة لعدد 31 سهما، وارتفع 22 سهماً، فيما انخفضت 5 أسهم، واستقرت 4 أسهم.
 
وارتفعت 8 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع العقارات بنسبة 6.42%، أعقبه قطاع الاستثمار بنسبة 5.66%، تلاه قطاع السلع بنسبة 4.25%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 3.95%، ثم قطاع النقل بنسبة 3.79%، ثم قطاع البنوك بنسبة 2.05%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.34%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.11%.
 
 
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