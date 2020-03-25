نيسان توقف عمليات الإنتاج في آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط بسبب تفشي فيروس كورونا

اضطر صانعي السيارات إلى إغلاق المنشآت على مستوى العالم، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا في معظم البلدان في جميع أنحاء العالم





أعلنت شركة نيسان اليابانية العملاقة، التي انضمت إلى العديد من شركات صناعة السيارات الأخرى، أنها ستعلق عمليات الإنتاج مؤقتًا في إفريقيا والشرق الأوسط والهند نتيجة لانتشار فيروس كورونا "كوفيد 19".



