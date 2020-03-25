نجل محمود ياسين ينفي شائعة وفاة والده: "صحته جيدة"

أكد السيناريست عمرو محمود ياسين، أن والده الفنان الكبير محمود ياسين يتمتع حاليًا بصحة جيدة ويتواجد بالمنزل، كل ما أشيع عن تدهور حالته الصحية عار تمامًا من الصحة، وذلك بعد انتشار شائعات وفاة محمود ياسين خلال الساعات القليلة الماضية.





ويعكف عمرو محمود ياسين على كتابة سيناريو مسلسله الجديد "ونحب تانى ليه" للنجمة ياسمين عبد العزيز، والذي من المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، إنتاج شركة سينرجى، وإخراج مصطفى فكري، ويعد العمل التجربة الثانية لعمرو في دراما رمضان بعدما شارك في كتابة الجزء السادس من مسلسل "ليالى الحلمية" مع أيمن بهجت قمر.





ومسلسل "ونحب تانى ليه" بطولة ياسمين عبد العزيز وشريف منير وكريم فهمي سوسن بدر، إسلام جمال، بدرية طلبة، إيمان السيد، ليلى عز العرب، تارا عماد، صبا الرافعي، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعي رومانسي تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع ويعاني منها معظم الأزواج.





وفرض عمرو محمود ياسين اسمه كواحد من المؤلفين الموهوبين بالسنوات الماضية، حيث مسلسل "نصيبي وقسمتك" بأجزائه الثلاثة، التي تناول فيها العديد من القضايا الاجتماعية الخاصة بالمرأة، والتى لاقت نجاحًا كبيرًا مع الجمهور الذى تفاعل مع حلقات الثلاثة أجزاء من العمل، وعلى الرغم من أن كل جزء له طبيعة خاصة في موضوعاته، إلا أنه يناقشها بطريقة بسيطة ويختار القصص التى تكون محل اهتمام المشاهد.



