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الأهلي يفاجئ جماهيره بصفقة نجم بيراميدز

الأربعاء 25/مارس/2020 - 09:54 ص
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بوابة الفجر
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دخل مسئولو النادي الأهلي في مفاوضات مع البوركيني إيريك تراوري لاعب فريق بيراميدز تمهيداَ لضمه في الصيف المقبل.


وجاء تفيكر الأهلي في التعاقد مع تراوري من فريق بيراميدز بتوصية من رينيه فايلر المدير الفني للفريق بعد مشاهدة اللاعب خلال مباريات الدوري الماضية.


ويسعي الاهلي للتعاقد مع البوركيني تراوري من أجل تدعيم خط هجومه، في ظل الإمكانيات التي يتمتع بها اللاعب.


ومن المتوقع أن يدخل تراوري لقائمة الأهلي في حالة التعاقد معه على حساب الانجولي جيرالدو دا كوستا صانع الألعاب والذي بات على مشارف الخروج من القلعة الحمراء.
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