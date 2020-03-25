الأهلي يفاجئ جماهيره بصفقة نجم بيراميدز

دخل مسئولو النادي الأهلي في مفاوضات مع البوركيني إيريك تراوري لاعب فريق بيراميدز تمهيداَ لضمه في الصيف المقبل.









وجاء تفيكر الأهلي في التعاقد مع تراوري من فريق بيراميدز بتوصية من رينيه فايلر المدير الفني للفريق بعد مشاهدة اللاعب خلال مباريات الدوري الماضية.









ويسعي الاهلي للتعاقد مع البوركيني تراوري من أجل تدعيم خط هجومه، في ظل الإمكانيات التي يتمتع بها اللاعب.







