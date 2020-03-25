هيثم شاكر يستعين بـ شريف حمدان لوضع الموسيقى التصويرية لمسلسل "حب عمري"

يقوم الملحن شريف حمدان حاليًا بوضع اللمسات المبدئية للموسيقى التصويرية لمسلسل "حب عمري" للفنان هيثم شاكر،ويعد المسلسل أولى بطولاته في الدراما التليفزيوينة، بعدما شارك من قبل في مسلسل "أرض جو"، والمسلسل

من المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل.



يشار أن مسلسل "حب عمري"، من تأليف فداء الشندويلي،إخراج عبد العزيز حشاد،بطولة هيثم شاكر،منة فضالي،أحمد كرارة،سهر الصايغ، أماني كمال،وتدور أحداث المسلسل في إطار رومانسي اجتماعي تتخلله العديد من الحكايات الإنسانية.



وفي سياق آخر، طرح هيثم شاكر مؤخرًا كليب "يا حبيبة" بعد النجاح الكبير الذى حققته الأغنية منذ انطلاقها في ألبوم معرفة قديمة،والأغنية من كلمات أمير طعيمة، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع ومكساج شريف مكاوي، وتم تصوير الأغنية فى اليونان مع المخرج اليونانى العالمى يانيس ديموليتس.