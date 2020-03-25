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وزير البترول: إضافة نشاط جديد لشركة إنبى للاستفادة من إمكانياتها

الأربعاء 25/مارس/2020 - 09:53 ص
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بوابة الفجر
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أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أهمية استغلال كافة إمكانيات وقدرات وخبرات شركات البترول الوطنية الرائدة والمتخصصة فى مجالات تصميم وتنفيذ المشروعات البترولية الكبرى وتقديم الدعم الكامل لها من أجل التوسع فى حجم أعمالها داخل وخارج مصر ، والعمل على التطوير المستمر لقدرات وإمكانات تلك الشركات من خلال إعداد كوادر فنية ورفع كفاءتها لتدعم مسيرة العمل الناجحة واكتسابها مزيد من الخبرات لمنافسة كبرى الشركات العالمية العاملة فى هذه المجالات مع الالتزام بتطبيق كافة معايير العالمية لنظم إدارة الجودة والبيئة والسلامة والصحة المهنية بما يؤهلها للفوز بعقود تنفيذ مشروعات جديدة وزيادة عدد الأسواق الخارجية التى تعمل بها لدعم الاقتصاد الوطنى .
 
وأشار وزير البترول إلى أنه تم إضافة نشاط جديد لأنشطة شركة إنبى فى مجالات التعدين للاستفادة من الإمكانيات التى تمتلكها والمهارات والمواهب المتاحة لكوادرها البشرية ، وذلك فى إطار الاستراتيجية الشاملة الجارى تنفيذها لتطوير قطاع التعدين بكافة أنشطته لتحقيق أقصى استفادة اقتصادية من ثروات مصر التعدينية.
 
وجاء ذلك خلال انعقاد الجمعية العامة للشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية (إنبى) لاعتماد نتائج أعمال عام 2019، بحضور المهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذى لهيئة البترول ووكيل أول الجهاز المركزى للمحاسبات، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.  
 
وأوضح الملا أن شركة إنبى تُعد الذراع الفنى الهندسى لقطاع البترول فى تنفيذ المشروعات الكبرى فى مجال صناعة البترول والغاز والصناعات البتروكيماوية في مصر وأفريقيا والشرق الأوسط ، وتسعى إلى أن تتبوأ مكانة رائدة بين الشركات العالمية فى تنفيذ المشروعات الكبرى، خاصة بعد أن تم تصنيفها ضمن أفضل شركات التصميم ومقاولى التنفيذ عالمياً . 
  
ومن جانبه استعرض المهندس أشرف بهاء رئيس شركة إنبى أهم نتائج الأعمال والمشروعات التى فازت الشركة بعقود تنفيذها خلال عام 2019 ، حيث أوضح أن الشركة نجحت فى تنفيذ العديد من المشروعات داخل مصر وفى منطقة الشرق الأوسط كشركة هندسية ومقاول عام دولى بقيمة 13 مليار جنيه منها مشروعات داخل مصر بنسبة 63% ومشروعات خارجية بنسبة ٣٧% فى مجالات التكرير والبتروكيماويات والغاز الطبيعى والأسمدة، لافتاً إلى أن من أهم المشروعات التى تم الانتهاء منها مشروع تنمية حقل ظهر (المرحلة الثانية) وخطوط أنابيب نورس/ الجميل ومشروع تطوير حقول جنوب غرب بلطيم لشركة بتروبل، ومستودعات شركة سوميد لتخزين المنتجات البترولية بالعين السخنة ، والتسهيلات البحرية لحقل شمال غرب أكتوبر لشركة بتروسلام، ومجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة بالعين السخنة، وجارى العمل فى مشروع مجمع إصلاح النافتا بالعامل المساعد لشركة أسيوط لتكرير البترول وتوسعات معمل تكرير ميدور ومجمع أسيوط للتكسير الهيدروجينى لشركة أنوبك وتوسعات محطة ضواغط دهشور لشركة جاسكو، بالإضافة إلى مشروعات إزالة الاختناقات وزيادة الإنتاج و مشروع تحلية المياه بمحطة السفانية البرية ومشروع مرافق إزالة الكبريتات لصالح شركة أرامكو السعودية ، ومشروع تطوير المرافق لصالح شركة عمليات الخفجى المشتركة بالسعودية ومشروع ضاغط الغاز لحقل سطح لشركة أدنوك بالإمارات وخط غاز الشمال لشركة فجر بالأردن. 
 
وأضاف أنه خلال عام 2019 تم تصنيف شركة انبى ضمن أفضل 50 شركة دولية فى مجال تصميم مشروعات البترول وضمن أفضل 225 شركة دولية فى مجال التصميم الهندسى وضمن أفضل 250 مقاول عام دولى وذلك طبقاً لتصنيف ENR) Engineering New-Record ( .
 
وفى اطار استراتيجية مصر 2030 لتحسين الأوضاع الإقتصادية ومشروع تطوير وتحديث قطاع البترول والذى يشمل 7 برامج رئيسية، أوضح أن شركة إنبى شاركت فى عدد من تلك البرامج وهى برنامج التحول الرقمى، حيث تقوم بتنفيذ العديد من المشروعات لقطاع البترول لتحسين أداء أنشطة التكرير كمشروعات البرمجة الخطية ومشروعات إدارة الموارد والتخطيط لمعامل التكرير وتطبيق نظام قياس المناسيب فى محطات الوقود وربط المنظومة بهيئة البترول لتحسين أداء شركات التوزيع، وكذلك برنامج تأهيل للقيادات الشابة والمتوسطة لتعظيم الاستفادة من العنصر البشرى، حيث يشارك 56 من الكوادر الشابة بشركة إنبي فى البرنامج بمراحله المختلفة وتعمل الشركة دائماً لتنفيذ رؤية قطاع البترول المستقبلية لتطوير ومواكبة التطور التكنولوجي المستمر فى هذه الصناعة.
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