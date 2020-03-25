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إيغالو يقترب من البقاء مع مانشستر يونايتد

الأربعاء 25/مارس/2020 - 09:52 ص
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بوابة الفجر
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ذكرت تقارير إعلامية صينية، أن المهاجم النيجيري أوبافيمي مارتينز، بات على أعتاب الانتقال إلى شنغهاي شينهوا، ليزيد من فرص بقاء أوديون إيغالو في مانشستر يونايتد، بدوام كامل بعد انتهاء الإعارة.

بدأ إيغالو مسيرته مع يونايتد بشكل رائع، وسجل 4 أهداف في 8 مباريات، منذ توقيع عقد الإعارة حتى 31 مايو  من شنغهاي.

وقالت صحيفة تيتان سبورتس إن مارتينز، الذي كان متعاقداً مع شينهوا من 2016 وحتى نهاية موسم 2018، وصل إلى الصين، وبات قريباً من تعويض إيغالو للعب في الدوري الصيني الممتاز.

ولم يبدأ بعد موسم 2020 في الدوري الصيني، بعدما تأجلت ضربة البداية لأجل غير مسمى، بسبب تفشي وباء فيروس كورونا، لكن زادت التكهنات حول إمكانية بدء المسابقة قرب نهاية أبريل أو في بداية مايو .
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