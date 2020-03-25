رمضان صبحي يفجر مفاجأة حول ضم محمد صلاح للمنتخب الأولمبي

صرح نجم المنتخب الأوليمبي والنادي الأهلي رمضان صبحي، أن ضم محمد صلاح لصفوف المنتخب الأوليمبي لأولمبياد طوكيو، ليس من ضمن اختصاصاته داخل الفريق..





وخلال مقابلة تلفزيونية عبر قناة أون تايم سبورت، أمس الثلاثاء قال صبحي:" ليس من اختصاصي انضمام صلاح للمنتخب الأوليمبي، ، القرار في يد المدير الفني فقط".





وتابع: " بكل تأكيد محمد صلاح إضافة لأي منتخب، لكن تخيل شعور من يلعب في مكانه بالمنتخب الأوليمبي، وما تعلمته من قادة النادي الأهلي الحفاظ على فريقي.





وأضاف: "ليس دوري بالفريق اختيار لاعبين، بل هذه مسؤولية المدير الفني شوقي غريب في تحديد العناصر المناسبة ،لا أظن أنه سيقوم باستشارتي في هذا الأمر، ولم يسبق أن تحدث معي في خياراته للتشكيل.





وأكمل: " لماذا لم تظهر ترشيحات الثلاثي الكبار قبل البطولة، هل لأنه لم يتخيل أحد فوزنا باللقب أو التأهل من الأساس».





وأردف: " بكل تأكيد لاعبو المنتخب الاولمبي كانوا غاضبون، وبعد حديثي نقل لي اللاعبون سعادتهم بتصريحاتي، وقمت بالتواصل مع صلاح وفهم تماما ما قصدته".





وتحدث عن علاقته بصلاح: "كنت على تواصل دائم في إنجلترا، والعلاقة بيننا جيدة، وبعد العودة إلى مصر تراجع التواصل لعدم انضمامي للمنتخب لفترة وبعد المسافات أيضا ".







