بعد قتله صيني.. كل ما تريد معرفته عن فيروس هانتا ومدى تشابهه مع كورونا

تصدر فيروس هانت محركات البحث العالمية ولاسيما الأشهر جوجل، بعدما أعلنت الحكومة الصينية عن وفاة شخص إثر تعرضه إلى فيروس هانتا ووفاته على الفور، يوم أمس الثلاثاء مع انتشار مخاوف عالمية تجاه هذا النوع من الفيروس الذي لا يعرفه الكثيرون.





فيروس هانتا





ولاقى صيني مصرعه إثر إصابته بوباء فيروس هانتا المميت أثناء تواجده بأحد الشاحنات في طريقه إلى عمله، وهو من سكان إقليم "يونان" وعلى الفور تم إجراء تحاليل وأخذ عينات من المخالطين لمعرفة مدى غصابتهم لتخرج جميع العينات سلبية.





سلالة فيروس هانتا





ويعد فيروس هانتا من الفيروسات المتعددة السلالات، لكنها جميعاً مرتبطة بأنواع معينة من القوارض تستضيفه، وإنه ينتقل بين القوارض عبر البول والفضلات واللعاب، حسبما أكد موقع المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض واتقائها.





أعراض فيروس هانتا





ويسيب فيروس هانتا الإنسان في حال تعرضه لـ "عضة" مثلا جرذ مصاب به، وكذلك هناك إمكانية أن يصاب به إذا ما لمس الإنسان فمه أو أنفه بعد التعامل مع سطح أو جسم ملوث بمخلّفات القارض الحامل للمرض، أو إذا ما تناول طعاما ملوثا بهذه المخلفات، وفق ما ينقله الموقع ذاته.





أنواع فيروس هانتا





ويوجد نوعان من فيروس هانت وهم الأكثر انتشارا، واحد في الأمريكيتين والثاني في أوروبا، كما تم رصده في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1913.





ظهور فيروس هانتا في أمريكا





وظهر فيروس هانتا في أمريكا أول الأمر عندما فزع الناس من ظهور مرض تنفسي حاد في بعض المناطق، عرف لاحقا بمتلازمة فيروس هانتا الرئوية (HPS)، لكن وقع تطور في اكتشاف المرض عندما صارت أعراضه لا تظهر بالضرورة في الجهاز الرئوي، في حين يعرف الفيروس المنتشر في أوروبا بالحمى النزفية المصاحبة للمتلازمة الكلوية (HFRS).





هل ينتقل فيروس هانتا من إنسان لآخر





ونفى المركز انتقال فيروس هانتا للإنسان وأنه لم يتلقى الإبلاغ في نوع HPS عن أي انتقال للفيروس من إنسان إلى آخر، وبخصوص نوع HFRS، فالعدوى شديدة الندرة.





شكر فيروس هانتا





ويقول المركز الاتحادي للتوعية الصحية في ألمانيا، إن الشكل السائد من فيروس هانتا غالبا ما یبدأ بحمى مفاجأة تستمر لمدة 3 إلى 4 أیام مصحوبة بشكاوى مشابھة لأعراض الإنفلونزا مثل ألم في الرأس والعضلات والأطراف، إضافة إلى ظهور أعراض احمرار الحلق أو السعال أو اختلال في البصر وحساسیة العینین للضوء.





تتطور فيروس هانتا





وتتطور أعراض فيروس هانتا حسب ما ينقله المركز ذاته على موقعه "الحماية من العدوى" إلى آلام في المعدة واحتمال اضطرابات في الكلى والدورة الدموية، ويؤكد المركز أن حالات الوفاة بسبب المرض شديدة الندرة، مبرزاً أن أكثر الناس عرضة للإصابة به هم العاملون في الزراعة والغابات والحدائق، وفقا لدويتشه فيله.











