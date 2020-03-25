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تعرف على الأعمال المستحبة في شهر شعبان
الأربعاء 25/مارس/2020 - 09:38 ص
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قالت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي إن صيام شعبان يعتبر من التطوع وكان يحرص الرسول على صيام أكثر أيام في شهر شعبان، واستشهدت الدار بقول عائشة رضي الله عنها "ما رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- استكمل صيام شهر قط إلا صيام شهر رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صيامًا في شعبان"، رواه البخاري ومسلم.
وشهر شعبان من الشهور التي يستحب فيها الإكثار من الطاعات والتقرب إلى الله، كما أنه شهر ليس له عبادة محددة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: "رجب شهر الله، وشعبان شهري، ورمضان شهر أمتي".
ومن أفضل الأعمال المستحبة في شعبان إليكم التالي:
من الأعمال المستحبة في شهر شعبان، الإكثار من الصلاة والنوافل والأذكار وقيام الليل، وقراءة القرآن وصيام الاثنين والخميس، والصفح عن الآخرين.
وقال الله تعالى في سورة آل عمران "وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ (133) الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ".
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