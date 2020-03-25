المشاهد الأولى لهجوم مسلح على معبد للهندوس بأفغانستان

هاجم مسلحون مجهولون، اليوم الأربعاء، مقرًا دينيًا للسيخ في العاصمة الأفغانية كابول، وفقًا للمتحدث باسم وزارة الداخلية طارق عريان.





ووأوضح عريان، في تصريحات صحفية، أن قوات الدفاع الأفغانية، أغلقت المنطقة وحاولت التصدي للهجوم، مضيفًا أن عناصر الشرطة متواجدون في معبد "غودوارا"، لكن إطلاق النار لا يزال مستمرا.





وأشار النائب ناريندرا سينغ كالسا، إلى أن مسلحين اقتحموا معبدا بقلب المدينة القديمة في كابول، ما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص في الأقل، مضيفًا أنه كان قريبا من المعبد عندما وقع الهجوم وركض إلى موقع الحادث. وأضاف أن أربعة أشخاص في الأقل لقوا حتفهم.