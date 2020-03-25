Advertisements
Advertisements
Advertisements

نجم آرسنال وبرشلونة السابق يعتزل كرة القدم

الأربعاء 25/مارس/2020 - 09:26 ص
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements
أعلن البيلاروسي ألكسندر هليب اعتزاله كرة القدم، بعد مسيرة استمرت لأكثر من 22 عاماً.

رغم أن اللاعب تألق في شتوتغارت الألماني، مع المدير الفني فيليكس ماغات، وفي آرسنال الإنجليزي مع أرسين فينغر، إلا أنه لم يتمكن من تحقيق الشيء نفسه مع برشلونة الإسباني تحت قيادة بيب غوارديولا.

وقال هليب من مدينة مينسك حيث أعلن اعتزاله: "أنا منهك، جسدي لا يتعافى مثلما كان يحدث من قبل، أحب كرة القدم، في كل مرة أشاهد مباراة في التلفاز، سأحن إليها".

ووقع هليب عقده الأول الاحترافي مع دينامو مينسك وهو في عمر 16، وفي مسيرته الأوروبية لعب لشتوتغارت من 2000 حتى 2005 ليحقق حلم حياته، كما أكد بنفسه حيث توج معه بلقب "إنترتوتو" لعام 2002.

وانتقل هليب بعد ذلك إلى آرسنال بعدما لفت انتباه المدرب الفرنسي فينغر.

وكان ريال مدريد من ضمن الأندية التي سعت لضمه، كما يظهر في الفيلم الذي تم تقديمه مؤخراً حول قصة حياته.

وعن تجربته في آرسنال قال اللاعب: "كانت أسعد فترة في حياتي، العمل مع فينغر أفضل ما حدث لي، كان يقلق علينا جميعاً".

 ورغم أنه لم يفز بأي لقب مع النادي اللندني، إلا أنه وصل لنهائي دوري الأبطال عام 2006، وخسره أمام برشلونة 2-1.

وفي 2008 انتقل لبرشلونة الذي قضى فيه عاماً واحداً، رغم محاولات فينغر لإقناعه بالبقاء في النادي اللندني.
Advertisements

أخبار تهمك

رئيس الأهلي يصدم حسام عاشور

منذ حوالي 12 ساعة

فايلر يُقدم حل لغز إصابات الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

خبر سار.. الصحة تصدر بيانا عاجلا بشأن مصابى كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

بعد كورونا.. فيروس جديد يضرب الصين ويبدأ في حصد الأرواح

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. عالم مصري يكشف مدى خطورة فيروس هانتا الجديد على المصريين

منذ حوالي 14 ساعة

قرارت من العيار الثقيل.. الخطيب يحسم 4 ملفات قوية في الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

تعليق ناري من أحمد موسى على المسيرات ضد كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

ترامب يصدم العالم بتصريح مثير عن فيروس كورونا

منذ ساعة

عاجل - الكشف عن تفاصيل إصابة نجم الأهلي بالرباط الصليبي

منذ حوالي 15 ساعة

أول تعليق من محامية قتيل فيلا نانسي عجرم على صورة ابنها برفقة المطربة اللبنانية

منذ ساعتين و 51 دقيقة

وزير التعليم العالي: ربما نضطر لتأجيل العام الدراسي

منذ حوالي 3 ساعات

تصريح صادم من أستاذ أمراض قلب عن اكتشاف علاج لكورونا

منذ يوم

أسرة معتز مطر ترفع دعوة لإسقاط جنسيته: لا يستحق أن يكون مصريًا

منذ ساعة و 21 دقيقة

أستاذ فيروسات يفجر مفاجأة عن فيروس "هانتا"

منذ حوالي 9 ساعات

ترامب يصدم العالم بتصريح مثير عن فيروس كورونا

منذ ساعة

تحذير عاجل من مجلس الوزراء للمواطنين بسبب "كورونا"

منذ حوالي 7 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:40 ص

ترامب يصدم العالم بتصريح مثير عن فيروس كورونا

وزير التعليم العالي: ربما نضطر لتأجيل العام الدراسي

06:46 ص

عاجل.. عالم مصري يكشف مدى خطورة فيروس هانتا الجديد على المصريين

07:20 م

رئيس الأهلي يصدم حسام عاشور

10:08 م

تعليق ناري من أحمد موسى على المسيرات ضد كورونا

02:59 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status