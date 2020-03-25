أسعار الخضراوات اليوم الأربعاء 25-3-2020.. توقعات بانخفاض الأسعار رغم كورونا





أسعار الخضراوات اليوم





حافظت اسعار الخضراوات على استقرارها اليوم الثلاثاء 24-3-2020 في سوق العبور، بينما شهدت بعض الأصناف ارتفاعا بفقيمة جنيها أو جنيهان بسبب قلة العروض منها في الاسواق على خلفية ازمة انتشار فيروس كورونا في غالبية محافظات الجمهورية مما أثر على ضخ المحاصيل الزراعية ونتيجة لاقبال المواطنين على شراء كميات كبيرة من الخضراوات.





أسعار الخضراوات اليوم الثلاثاء 24-3-2020





سجل سعر البصل 6 جنيهًا ، وسجل سعر البطاطس 5.5 جنيهًا، وسجل سعر الكوسة 6 جنيهًا، وسجل سعر الفاصوليا 16 جنيها، بينما سجل سعر الطماطم 7 جنيه، وسجل سعر الفلفل الرومي 13 جنيها، وسجل سعر البصل الأحمر 11 جنيها





وسجل سعر الثوم ما بين 8 إلى 11 جنيها، فيما سجل البصل الأبيض سجل 9 جنيه، وسجل سعر البسلة 8.5 جنيها، بينما سجل سعر الباذنجان العروس 10 جنيها، وسجل سعر الباذنجان الرومي 6 جنيهًا، وسجل سعر الجزر 5.5 جنيها، بينما سجل سعر الفلفل الألوان 30 جنيها، وسجل الملوخية 10 جنيهًا.









وسجل سعر السبانخ 10 جنيها، وسجل سعر ورق العنب 50 جنيها، بينما سجل سعر القرنبيط 8 جنيهات للواحدة، وسجل سعر البروكلي 10 جنيهات، وفيما سجل سعر الكابوتشا 5 جنيهات للواحدة، وسجل سعر الليمون 12 جنيهات.





قال حاتم نجيب، نائب رئيس غرفة الخضراوات والفاكهة بالغرفة التجارية، إن هناك زيادة في المعروض ويجب على المواطنين عدم التكالب على شراء السلع، لأن هذا قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.





وتابع أن انتاج المحاصيل الزراعية في الشهر المقبل سيكون أكبر بسبب دخول انتاج العروة الصيفة إلى الانتاج.





وتشير التوقعات إلى حدوث انخفاض في الأسعار رغم الطلب الذي حدث على السلع الفترة الماضية، مؤكدا أن المواطنين عليهم أن يطمئنوا على توفر السلع، ولا داعي للتخزين.







