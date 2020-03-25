Advertisements
Advertisements
Advertisements

أسعار الخضراوات اليوم الأربعاء 25-3-2020.. توقعات بانخفاض الأسعار رغم كورونا

الأربعاء 25/مارس/2020 - 09:34 ص
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements

أسعار الخضراوات اليوم 

حافظت اسعار الخضراوات على استقرارها اليوم الثلاثاء 24-3-2020 في سوق العبور، بينما شهدت بعض الأصناف ارتفاعا بفقيمة جنيها أو جنيهان بسبب قلة العروض منها في الاسواق على خلفية ازمة انتشار فيروس كورونا في غالبية محافظات الجمهورية مما أثر على ضخ المحاصيل الزراعية ونتيجة لاقبال المواطنين على شراء كميات كبيرة من الخضراوات.

أسعار الخضراوات اليوم الثلاثاء 24-3-2020

سجل سعر البصل 6 جنيهًا ، وسجل سعر البطاطس 5.5 جنيهًا، وسجل سعر الكوسة 6 جنيهًا، وسجل سعر الفاصوليا 16 جنيها، بينما سجل سعر الطماطم 7 جنيه، وسجل سعر الفلفل الرومي 13 جنيها، وسجل سعر البصل الأحمر 11 جنيها

وسجل سعر الثوم  ما بين 8 إلى 11 جنيها، فيما سجل البصل الأبيض سجل 9 جنيه، وسجل سعر البسلة 8.5 جنيها، بينما سجل سعر الباذنجان العروس 10 جنيها، وسجل سعر الباذنجان الرومي 6 جنيهًا، وسجل سعر الجزر 5.5 جنيها، بينما سجل سعر الفلفل الألوان 30 جنيها، وسجل الملوخية 10 جنيهًا.


وسجل سعر السبانخ 10 جنيها، وسجل سعر ورق العنب 50 جنيها، بينما سجل سعر القرنبيط 8 جنيهات للواحدة، وسجل سعر البروكلي 10 جنيهات، وفيما سجل سعر الكابوتشا 5 جنيهات للواحدة، وسجل سعر الليمون 12 جنيهات.

قال حاتم نجيب، نائب رئيس غرفة الخضراوات والفاكهة بالغرفة التجارية، إن هناك زيادة  في المعروض ويجب على المواطنين عدم التكالب على شراء السلع، لأن هذا قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.

وتابع أن انتاج المحاصيل الزراعية في الشهر المقبل سيكون أكبر بسبب دخول انتاج العروة الصيفة إلى الانتاج.

وتشير التوقعات إلى حدوث انخفاض في الأسعار رغم الطلب الذي حدث على السلع الفترة الماضية، مؤكدا أن المواطنين عليهم أن يطمئنوا على توفر السلع، ولا داعي للتخزين.


Advertisements

أخبار تهمك

أستاذ فيروسات يفجر مفاجأة عن فيروس "هانتا"

منذ حوالي 9 ساعات

رئيس الأهلي يصدم حسام عاشور

منذ حوالي 12 ساعة

بعد كورونا.. فيروس جديد يضرب الصين ويبدأ في حصد الأرواح

منذ حوالي 17 ساعة

تعليق ناري من أحمد موسى على المسيرات ضد كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

ترامب يصدم العالم بتصريح مثير عن فيروس كورونا

منذ ساعة

أسرة معتز مطر ترفع دعوة لإسقاط جنسيته: لا يستحق أن يكون مصريًا

منذ ساعة و 21 دقيقة

تصريح صادم من أستاذ أمراض قلب عن اكتشاف علاج لكورونا

منذ يوم

تحذير عاجل من مجلس الوزراء للمواطنين بسبب "كورونا"

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - الكشف عن تفاصيل إصابة نجم الأهلي بالرباط الصليبي

منذ حوالي 15 ساعة

قرارت من العيار الثقيل.. الخطيب يحسم 4 ملفات قوية في الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

خبر سار.. الصحة تصدر بيانا عاجلا بشأن مصابى كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

وزير التعليم العالي: ربما نضطر لتأجيل العام الدراسي

منذ حوالي 3 ساعات

فايلر يُقدم حل لغز إصابات الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

أول تعليق من محامية قتيل فيلا نانسي عجرم على صورة ابنها برفقة المطربة اللبنانية

منذ ساعتين و 51 دقيقة

ترامب يصدم العالم بتصريح مثير عن فيروس كورونا

منذ ساعة

عاجل.. عالم مصري يكشف مدى خطورة فيروس هانتا الجديد على المصريين

منذ حوالي 14 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:40 ص

ترامب يصدم العالم بتصريح مثير عن فيروس كورونا

وزير التعليم العالي: ربما نضطر لتأجيل العام الدراسي

06:46 ص

عاجل.. عالم مصري يكشف مدى خطورة فيروس هانتا الجديد على المصريين

07:20 م

رئيس الأهلي يصدم حسام عاشور

10:08 م

تعليق ناري من أحمد موسى على المسيرات ضد كورونا

02:59 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status