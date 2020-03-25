دعاء أول ليلة من شهر شعبان.. ردده كما أوصانا رسولنا الكريم

يوافق اليوم الأربعاء 25 من شهر مارس لعام 2020، والأول من شهر شعبان لعام 1441 هجريا، وفقا لاستطلاع دار الإفتاء المصرية.





واستطلعت دار الإفتاء هلال شهر شعبان بعد غروب يوم الثلاثاء ليصبح اليوم غرة شهر شعبان، ومن هنا ننشر أدعية قد أوصانا النبي العظيم على ترديدها في أول يوم من شهر شعبان العظيم، ومن أفضل دعاء أول يوم في شعبان إليكم التالي:





دعاء أول ليلة في شهر شعبان:





- اللهم إن هذا هلال شعبان وقد ورد وأنت أعلم بما فيه من الاحسان ، فاجعله اللهم هلال بركات وسعادات كاملة الأمان والغفران والرضوان وماحية الاخطار في الأحيان والأزمان ، وحامية من اذى أهل العصيان والبهتان ، وشرفنا بامتثال مراسمه ( واحياء مواسمه ) ، والحقنا بشمول مراحمه ومكارمه ، وطهرنا فيه تطهيرا تصلح به للدخول على شهر رمضان ، مظفرين بأفضل ما ظفر به أحد من أهل الاسلام والايمان برحمتك يا ارحم الراحمين.





- اللهم اني اتقرب اليك بذكرك واستشفع بك الى نفسك واسألك بجودك ان تدنيني من قربك وان توزعني شكرك وان تلهمني ذكرك .





- اللهم اني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع ان تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الاحوال متواضعا ، اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته ، وانزل بك عند الشدائدحاجته ، وعظم فيما عندك رغبته.





- اللهم عظم سلطانك وعلا مكانك وخفي مكرك وظهر امرك ، وغلب جندك وجرت قدرتك ، ولا يمكن الفرار من حكومتك ، اللهم لا اجد لذنوبي غافرا ولا لقبائحي ساترا ، ولا لشئ من عملي القبيح بالحسن مبدلا غيرك.





- لا إله إلا انت سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي وسكنت الى قديم ذكرك لي ومنك.



