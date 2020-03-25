Advertisements
Advertisements
Advertisements

دعاء أول ليلة من شهر شعبان.. ردده كما أوصانا رسولنا الكريم

الأربعاء 25/مارس/2020 - 09:25 ص
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements
دعاء أول ليلة من شهر شعبان.. ردده كما أوصانا رسولنا الكريم

يوافق اليوم الأربعاء 25 من شهر مارس لعام 2020، والأول من شهر شعبان لعام 1441 هجريا، وفقا لاستطلاع دار الإفتاء المصرية.

واستطلعت دار الإفتاء هلال شهر شعبان بعد غروب يوم الثلاثاء ليصبح اليوم غرة شهر شعبان، ومن هنا ننشر أدعية قد أوصانا النبي العظيم على ترديدها في أول يوم من شهر شعبان العظيم، ومن أفضل دعاء أول يوم في شعبان إليكم التالي:

دعاء أول ليلة في شهر شعبان:

- اللهم إن هذا هلال شعبان وقد ورد وأنت أعلم بما فيه من الاحسان ، فاجعله اللهم هلال بركات وسعادات كاملة الأمان والغفران والرضوان  وماحية الاخطار في الأحيان والأزمان ، وحامية من اذى أهل العصيان والبهتان ، وشرفنا بامتثال مراسمه ( واحياء مواسمه ) ، والحقنا بشمول مراحمه ومكارمه ، وطهرنا فيه تطهيرا تصلح به للدخول على شهر رمضان ، مظفرين بأفضل ما ظفر به أحد من أهل الاسلام والايمان برحمتك يا ارحم الراحمين.

- اللهم اني اتقرب اليك بذكرك واستشفع بك الى نفسك واسألك بجودك ان تدنيني من قربك وان توزعني شكرك وان تلهمني ذكرك .

- اللهم اني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع ان تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الاحوال متواضعا ، اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته ، وانزل بك عند الشدائدحاجته ، وعظم فيما عندك رغبته.

- اللهم عظم سلطانك وعلا مكانك وخفي مكرك وظهر امرك ، وغلب جندك وجرت قدرتك ، ولا يمكن الفرار من حكومتك ، اللهم لا اجد لذنوبي غافرا ولا لقبائحي ساترا ، ولا لشئ من عملي القبيح بالحسن مبدلا غيرك.

- لا إله إلا انت سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي وسكنت الى قديم ذكرك لي ومنك.

- اللهم اغفر لمن لا يملك الا الدعاء ، فانك فعال لما تشاء ، يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

رسولنا الكريم دعاء اول ليلة من شهر شعبان اول يوم في شعبان أفضل الأدعية

أخبار تهمك

أسرة معتز مطر ترفع دعوة لإسقاط جنسيته: لا يستحق أن يكون مصريًا

منذ ساعة و 22 دقيقة

بعد كورونا.. فيروس جديد يضرب الصين ويبدأ في حصد الأرواح

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل - الكشف عن تفاصيل إصابة نجم الأهلي بالرباط الصليبي

منذ حوالي 15 ساعة

خبر سار.. الصحة تصدر بيانا عاجلا بشأن مصابى كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

وزير التعليم العالي: ربما نضطر لتأجيل العام الدراسي

منذ حوالي 3 ساعات

فايلر يُقدم حل لغز إصابات الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

أستاذ فيروسات يفجر مفاجأة عن فيروس "هانتا"

منذ حوالي 9 ساعات

تحذير عاجل من مجلس الوزراء للمواطنين بسبب "كورونا"

منذ حوالي 7 ساعات

رئيس الأهلي يصدم حسام عاشور

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. عالم مصري يكشف مدى خطورة فيروس هانتا الجديد على المصريين

منذ حوالي 14 ساعة

ترامب يصدم العالم بتصريح مثير عن فيروس كورونا

منذ ساعة

قرارت من العيار الثقيل.. الخطيب يحسم 4 ملفات قوية في الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

أول تعليق من محامية قتيل فيلا نانسي عجرم على صورة ابنها برفقة المطربة اللبنانية

منذ ساعتين و 53 دقيقة

تعليق ناري من أحمد موسى على المسيرات ضد كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

تصريح صادم من أستاذ أمراض قلب عن اكتشاف علاج لكورونا

منذ يوم

ترامب يصدم العالم بتصريح مثير عن فيروس كورونا

منذ ساعة

موضوعات متعلقة

دار الإفتاء: استطلاع هلال شهر شعبان 5 إبريل المقبل

"دار الإفتاء" توضح صيغة دعاء ليلة النصف من شعبان

تعرف على سبب عدم رؤية هلال شهر رمضان بالسعودية أمس

بعد صلاة التراويح.. يمكنك قراءة دعاء اليوم الرابع من رمضان

دعاء اليوم الرابع من رمضان: "اَللّهُمَّ قَوِّني فيهِ عَلى اِقامَةِ اَمرِكَ"

ردد دعاء اليوم السابع من رمضان قبل الإفطار.. اعرف ثوابه وأجره عند الله

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:40 ص

ترامب يصدم العالم بتصريح مثير عن فيروس كورونا

وزير التعليم العالي: ربما نضطر لتأجيل العام الدراسي

06:46 ص

عاجل.. عالم مصري يكشف مدى خطورة فيروس هانتا الجديد على المصريين

07:20 م

رئيس الأهلي يصدم حسام عاشور

10:08 م

تعليق ناري من أحمد موسى على المسيرات ضد كورونا

02:59 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status