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حسام عاشور ليس الأول.. نجوم أجبرت على الاعتزال في الأهلي

الأربعاء 25/مارس/2020 - 09:28 ص
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حسام عاشور
حسام عاشور
محمد الصو
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أعلنت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح، عدم التجديد للاعب حسام عاشور قائد الفريق الأول لكرة القدم، عقب نهاية تعاقده بنهاية الموسم الجاري.

ومنحت إدارة النادي الأهلي فرصة إلى عاشور بالاعتزال النهائي مع إقامة مباراة إعتزاله وامتيازات أخرى خاصة بالإضافة إلى توفير وظيفة له داخل النادي، أو الرحيل.

ولم تكن حالة حسام عاشور هي الوحيدة التي يُجبر فيها المارد الأحمر لاعبيه على الاعتزال، حيث أُجبر العديد من النجوم على اتخاذ هذا القرار الصعب حفاظًا على تاريخهم.

ويرصد "الفجر الرياضي" عدد من النجوم التي أجبرها المارد الأحمر على الاعتزال بالتقرير الآتي:-

1- "عماد متعب"
يعتبر عماد متعب هو أخر ضحايا القلعة الحمراء، حيث تم إجباره على اتخاذ قرار الاعتزال، بعدما رفض حسام البدري المدير الفني وقتها استمراره داخل الفريق.

2- "طاهر أبوزيد"
فوجئ طاهر أبوزيد بقرار الاستغناء عنه والذي ظهر عبر الصحف المصرية وقتها وتحديدًا عام 1992، وخروجه من النادي.

وبعد قرار الاستغناء عن أبوزيد، فضل اللاعب وقتها اتخاذ قرار الاعتزال بالرغم من تلقيه العديد للعروض أبرزها الزمالك والإسماعيلي.

3- "أحمد شوبير"
رضخ أحمد شوبير حارس مرمى الفريق السابق، لقرار مجلس إدارة النادي الأهلي، بالاعتزال وعدم الاستمرار في الملاعب خاصةً بعدما تعرض لإصابة قوية عام 1997.

واتخذ شوبير قراره الأصعب بالاعتزال بالفعل وتم تنظيم مباراة تكريمية له، قبل أن يتجه للعمل الإعلامي وأصبح صاحب تأثير قوي في الشارع الرياضي.
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