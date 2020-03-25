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هاري كين يزف خبراً سعيداً لجماهير توتنهام

الأربعاء 25/مارس/2020 - 09:22 ص
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بوابة الفجر
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أعلن المهاجم الإنجليزي هاري كين أنه يسير على الطريق الصحيح لتعافيه من الإصابة والعودة إلى فريقه توتنهام فور استئناف الدوري الممتاز هذا الموسم بعد توقفه بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وغاب كين عن "سبيرز" منذ مطلع العام الحالي بعد تعرضه لتمزق في أحد أوتار العضلة الخلفية لفخذه الأيسر خلال المباراة أمام ساوثمبتون.

وخضع قائد منتخب "الأسود الثلاثة" لجراحة في يناير إذ توقع مدرب توتنهام البرتغالي جوزيه مورينيو عودته مع نهاية الموسم في منتصف أو نهاية شهر أبريل .

إلا أن توقف المنافسات بسبب فيروس "كوفيد-19" الذي فرض شللاً شبه كامل على الرياضة العالمية وأدى إلى وفاة أكثر من 16 ألف شخص، منح كين الفرصة لخوض المزيد من المباريات في حال استكمل الموسم الحالي من الـ"بريمير ليغ" المعلق حتى أقله 30 أبريل.

وقال كين (26 عاماً) في حديث مع الموقع الرسمي للنادي اللندني: "لست بعيداً كثيراً (من التعافي)، آمل أن أعاود العمل مع الفريق بعد أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، أنا في مرحلة جيدة وقادر على القيام بكل شيء، يتعلق الامر الآن باستعادة لياقتي البدنية، لذا من وجهة نظري، أنا في موقع جيد".

وأسوة بالعديد من لاعبي كرة القدم حول العالم، يتابع كين عن كثب الكارثة التي تسبب بها فيروس "كوفيد-19" على الأصعدة كافة، معترفاً أن العمل على استعادة لياقته البدنية في هذه الظروف الاستثنائية وسط قلق عالمي في قطاع الصحة كان غريباً.

يملك كين صالة مخصصة للتمارين في منزله حيث يقوم بعملية إعادة التأهيل فيما منح توتنهام كل لاعب برنامجاً فردياً للتدرب خلال فترة الحجر الصحي.

وقال الدولي الإنجليزي: "عائلتي بخير، وبطبيعة الحال الجميع يفكر بفيروس كورونا في الوقت الحالي وهو الوقت المناسب لنكون معاً، نبقى بأمان آملين أن يصبح كل شيء على مايرام"، متابعاً: "إنها حالة غريبة، لم يختبرها أي منا من قبل، وكما في جميع الحالات، يجب أن تستخرج الأمور الإيجابية منها وتقوم بما أنت قادر عليه".

وسجل كين 17 هدفاً في جميع المسابقات مع توتنهام هذا الموسم، فيما ودع فريقه منافسات دوري أبطال أوروبا على يد لايبزيغ الألماني وخرج من كأس إنجلترا في غيابه على يد نوريتش سيتي.

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