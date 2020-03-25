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محمد جمعة صحفي وسائق ميكروباص في دراما رمضان المقبل

الأربعاء 25/مارس/2020 - 09:25 ص
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بوابة الفجر
هبة أحمد
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يشارك الفنان محمد جمعة في السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "هجمة مرتدة" مع الفنان أحمد عز، ويجسد خلال الأحداث شخصية صحفي.

يشار أن مسلسل "هجمة مرتدة"من تأليف باهر دويدار،إنتاج سينرجي، إخراج أحمد علاء، بطولة أحمد عز، نضال الشافعي،مايان السيد،هند صبري،خالد أنور،ماجدة زكي،ندى موسى،هاجر الشرنوبي، ويتناول المسلسل قصة من ملفات المخابرات المصرية.


كما يشارك أيضًا في مسلسل "البرنس"مع الفنان محمد رمضان، ويجيد خلال الأحداث شخصية "سائق ميكروباص".


مسلسل "البرنس"، من تأليف وإخراج محمد سامي، بطولة محمد رمضان،نجلاء بدر،دنيا عبد العزيز، نور،روجينا،عبد العزيز مخيون، أحمد زاهر،سلوى عثمان،إدوارد، محمد حاتم،ريم سامي،صفاء الطوخي،حازم إيهاب،محمد علاء، أحمد داش،رحاب الجمل،إنعام الجريتلي، وتدور أحداث المسلسل فى إطار شعبي حول صراع الأخوة بعد وفاة الأب.

والجدير بالذكر أن آخر أعمال محمد جمعة الدرامية مسلسل "شبر مية"، الذى عرض مؤخرًا على قناة dmc،وهو من تأليف شريف بدر الدين وورشة كتابة، إخراج طارق رفعت،إنتاج سينرجي، بطولة أحمد السعدني،محمد علي رزق،نجلاء بدر، ثراء جبيل،مراد مكرم، ندى موسى، رشا بن معاوية،نهى عابدين،رجاء الجداوي، إنعام سالوسة.
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