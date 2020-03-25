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نادي برشلونة تحت تصرف السلطات الصحية

الأربعاء 25/مارس/2020 - 09:21 ص
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بوابة الفجر
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أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم اليوم الثلاثاء، عن وضع مرافقه تحت تصرف السلطات الصحية في إقليم كاتالونيا لاستخدامها في مكافحة وباء كورونا.

وذكر النادي إنه على استعداد لتقديم كل مساعدة ضرورية، مشيراً إلى أنه سلم مستشفى سانت باو في برشلونة السيارة الكهربائية التي يجري استخدامها في نقل اللاعبين المصابين من الإستاد.

وأضاف النادي أنه نظراً لتعذر الدخول في منافسة بسبب تعليق كل المسابقات، فإن هناك عزماً على "خوض والفوز بكل مواجهة يتنافس عليها المجتمع برمته في الوقت الراهن".

ووصف النادي المرض الذي يتسبب فيه فيروس (كوفيد19-) بأنه "خصمنا جميعاً".

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