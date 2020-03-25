Advertisements
Advertisements
Advertisements

رئيس اللجنة الأولمبية اليابانية: قرار تأجيل أولمبياد طوكيو جاء أسرع من المتوقع

الأربعاء 25/مارس/2020 - 09:16 ص
Advertisements
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements
صرح رئيس اللجنة الأولمبية اليابانيةياسوهيرو ياماشيتا صباح اليوم الأربعاء إن قرار تأجيل أولمبياد طوكيو بسبب جائحة فيروس كورونا جاء أسرع من المتوقع لكنه يرغب في ضمان نجاح الحدث بعد تأجيله لمدة عام.

وتأجلت الألعاب الأولمبية يوم الثلاثاء إلى 2021، وهو أول تأجيل من نوعه في تاريخ الألعاب الحديث البالغ 124 عاما، لتطيح أزمة فيروس كورونا بآخر الأحداث الرياضية الدولية البارزة المتبقية هذا العام.

وكان الضغط يزداد على اللجنة الأولمبية الدولية وأبدت هيئات رياضية وبعض الرياضيين غضبهم من استغراق كل هذا الوقت في اتخاذ قرار بدا حتميا لكن ياماشيتا أبلغ الصحفيين بأن الوقت حان للتحلي بالإيجابية والاستعداد.

كما قال ياماشيتا، وهو لاعب جودو سابق يبلغ من العمر 62 عاما وسبق له نيل ميدالية ذهبية في أولمبياد لوس أنجليس 1984، إن التأجيل لمدة عام أفضل من عامين بسبب عملية التأهل.

وجاء قرار اللجنة الأولمبية الدولية أسرع من المتوقع لكن ياماشيتا أبدى احترامه له من أجل ألعاب "آمنة ومكتملة".

وقال ياماشيتا الذي غاب عن أولمبياد موسكو 1980 بسبب مقاطعة اليابان للألعاب:" سأكمل قريبا 63 عاما وهناك العديد من الأشياء غير المتوقعة ولا يمكن تخيلها في الحياة".

وأضاف:" خضت تجربة أولمبياد موسكو وفي الوقت الحالي يتحول الأمر إلى موقف مشابه".
Advertisements

أخبار تهمك

أستاذ فيروسات يفجر مفاجأة عن فيروس "هانتا"

منذ حوالي 9 ساعات

وزير التعليم العالي: ربما نضطر لتأجيل العام الدراسي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - الكشف عن تفاصيل إصابة نجم الأهلي بالرباط الصليبي

منذ حوالي 15 ساعة

أسرة معتز مطر ترفع دعوة لإسقاط جنسيته: لا يستحق أن يكون مصريًا

منذ ساعة و 24 دقيقة

تصريح صادم من أستاذ أمراض قلب عن اكتشاف علاج لكورونا

منذ يوم

رئيس الأهلي يصدم حسام عاشور

منذ حوالي 12 ساعة

تعليق ناري من أحمد موسى على المسيرات ضد كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

تحذير عاجل من مجلس الوزراء للمواطنين بسبب "كورونا"

منذ حوالي 8 ساعات

بعد كورونا.. فيروس جديد يضرب الصين ويبدأ في حصد الأرواح

منذ حوالي 17 ساعة

ترامب يصدم العالم بتصريح مثير عن فيروس كورونا

منذ ساعة و 7 دقيقة

أول تعليق من محامية قتيل فيلا نانسي عجرم على صورة ابنها برفقة المطربة اللبنانية

منذ ساعتين و 55 دقيقة

عاجل.. عالم مصري يكشف مدى خطورة فيروس هانتا الجديد على المصريين

منذ حوالي 14 ساعة

فايلر يُقدم حل لغز إصابات الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

قرارت من العيار الثقيل.. الخطيب يحسم 4 ملفات قوية في الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

خبر سار.. الصحة تصدر بيانا عاجلا بشأن مصابى كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

ترامب يصدم العالم بتصريح مثير عن فيروس كورونا

منذ ساعة و 7 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:40 ص

ترامب يصدم العالم بتصريح مثير عن فيروس كورونا

وزير التعليم العالي: ربما نضطر لتأجيل العام الدراسي

06:46 ص

عاجل.. عالم مصري يكشف مدى خطورة فيروس هانتا الجديد على المصريين

07:20 م

رئيس الأهلي يصدم حسام عاشور

10:08 م

تعليق ناري من أحمد موسى على المسيرات ضد كورونا

02:59 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status