مدرب جزائري يصاب بفيروس كورونا

ذكر تقرير إخباري اليوم الثلاثاء، أن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد البليدة الجزائري، سفيان نشمة، أصيب بأعراض عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-).





وأوضح موقع سبورتس نيوز ديزاد الإخباري أن نشمة نقل إلى المستشفى رفقة زوجته التي أصيبت أيضاً بأعراض الفيروس.





وأضاف التقرير أن العدوى انتقلت إلى نشمة وزوجته عن طريق إحدى قريباته المقيمة في الخارج.





وبات نشمة، ثاني رياضي في الجزائر، يعلن إصابته بأعراض فيروس كورونا.





وكان الاتحاد الجزائري للجودو قد نعى الأسبوع الماضي المصارع السابق عثمان تيجاني، الذي توفى متأثراً بإصابته بوباء كورونا.



