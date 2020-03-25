كل ما تريد معرفته عن منصة التعلم عن بعد تلميذ تيس "telmidtice.men.Gov.ma وطرق التسجيل

GOV.. شهدت مواقع التواصل الاجتماعي إقبالا كبيرًا على البحث عن منصة التعليم عن بعد المغربية تلميذ تيس "telmidtice.men.Gov.ma المقدمة من الحكومة المغربية طلاب الأردن، عقب إعلانم المغرب تعليق الدراسة في إجراء احترازي للحد من انتشار "كورونا".





إطلاق منصة تلميذ تيس "telmidtice.men.Gov.ma





وتسعى الحكومة المغربية كبقية الحكومات العربية والعالمية في منع التجمعات للحد من انتشار الجائحة "كورونا"، لتقدم هذه الخدمة المخصصة للوافدين الأردنيين للملكة من أجل الدراسة تلميذ تيس "telmidtice.men.Gov.ma والاهتمام بالمنصات افلكترونية والتعليم عن بعد.





أهمية منصة تلميذ تيس "telmidtice.men.Gov.ma





وأنشأت المغرب منصة تلميذ تيس "telmidtice.men.Gov.ma على نهج مصر وبقية الدول التي فعلت هذه المنصات بعد تعليق الدراسة بشكل كامل في إجراء احترازي ضروري وهي تشبه في مصر "EDMODO"، وغيرها من المنصات.





أهداف منصة تلميذ تيس "telmidtice.men.Gov.ma





وتتيح منصة تلميذ تيس "telmidtice.men.Gov.ma إمكانية الحصول على المعلومات المفيدة واستئناف تعليمهم عن بعد، من خلال منصة مصممة بشكل الكتروني لتكون مدرسة افتراضية تعمل على مساعدة جميع الطلاب بالوصول الى مناهجهم الدراسية من المنزل.





المغرب و تلميذ تيس "telmidtice.men.Gov.ma





وعلقت وزارة التربية والتعليم بالمغرب عن قرارها الرسمي بتفعيل تلميذ تيس "telmidtice.men.Gov.ma لضمان تلقي الطلاب مناهجهم الدراسية أول بأول بالمنزل في إطار التدابير الاحترازية المتخذة من قبل الحكومة المغربية لمواجهة الوضع الراهن وحماية الطلاب والمواطنين ومنع التجمعات داخل المدارس والجامعات، لياتي دور منصة تلميذ تيس لمساعدة الطالب بالتواصل مع العلم والبحث كذلك عن إجابات الأسئلة التي يرغبون بالاجابة عليها بإجابات مجابة بشكل نموذجي.





كيفية التجسل والدخول على تلميذ تيس "telmidtice.men.Gov.ma





يمكن للطلاب الأردنيين الدخول إلى تلميذ تيس "telmidtice.men.Gov.ma للتسجيل بإدخال الاسم والسنة الدراسية عند النقر على الرابط التالي”هنا“، والاستمتاع بـالشروحات والفيديوهات القادمة من خلال بنك مليء بالأسئلة المجابة بالاجابات النموذجية فى منصة تشمل جميع المراحل التعليمية بالمغرب، وتقترب إلى حد كبير من خطوات وطرق بقية المنصات.







